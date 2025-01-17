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和泰汽車尾牙 總經理蘇純興大跳「16蹲」

2025/01/17 18:55

和泰汽車今天舉行年終尾牙。（和泰提供）和泰汽車今天舉行年終尾牙。（和泰提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車今天舉行年終尾牙，和泰汽車總經理蘇純興和7位高階主管，變身Energy天團大跳「16蹲」，蘇純興自嘲，舞蹈老師說「沒看過8個阿北跳16蹲」。

蘇純興說，希望今年天天是星期五，每天業績都達成、每個月業績都達成，全年業績達成目標。

和泰汽車董事長黃南光表示，2024年是充滿挑戰的一年，2025年將是一個關鍵的起點，期許所有員工都能持續在各個品牌，售前售後及MaaS等各方面持續創新、追求卓越。

黃南光表示，2024年是充滿挑戰的一年，在整體經濟環境方面，地緣政治風險持續升高，美中貿易戰的不確定性加劇，對供應鏈和消費信心帶來挑戰。

2024年台灣汽車市場總銷量為45.8萬輛，較2023年的47.7萬輛減少了約1.9萬輛，即使市場面臨充滿變數的考驗與挑戰，但和泰汽車全年合併營收超過2757億元，再次創下歷史新高。

TOYOTA、LEXUS和HINO也穩居各自市場第1名的領導地位，TOYOTA不僅持續蟬聯國產車、進口車的雙料冠軍，登錄台數達到約12.5萬輛，持續保持市場領導地位。

特別是COROLLA CROSS、TOWN ACE、RAV4、YARIS CROSS，更是霸占台灣汽車市場年度銷售前4名的寶座。LEXUS在RX、NX、UX 等強勢商品的帶動之下，加上全新車款LBX的導入，以全年2.85萬輛的登錄台數，連續兩年蟬聯豪華車市場冠軍。

在商用車方面，雖然受到認證作業不正事件以及300系自排車型停產的雙重打擊，但透過與國瑞汽車及經銷商的通力合作，充分展現韌性十足的販賣實力。HINO3.49噸以上商用車，全年登錄超過6000輛，市佔率達34.3%， 贏得商用車銷售冠軍4連霸；售後服務方面，去年小型車及輕型商用車總服務台數超過302萬輛，總服務收入也刷新歷年來營收紀錄。

在MaaS業務的推展上，持續領先業界，推動移動服務創新，滿足顧客的各項移動需求，也突破傳統汽車業框架，以創新思維進行數位轉型，整合集團各項MaaS服務，為台灣MaaS移動服務發展注入更多能量，打造最強移動生態系。

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