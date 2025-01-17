黃仁勳現身緯創旺年會 盛讚台灣扮演重要角色

黃仁勳（右2）與緯創董事長林憲銘（右1）、總經理林建勳（左1）等人舉杯致意。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天出席緯創（3231）旺年會並上台致詞，他強調，現在正是非常激動人心的時刻，輝達雖然發明了技術，但無法獨自完成所有工作，需要像緯創這樣令人驚嘆的公司及台灣的生態系統協助，台灣在這個時代扮演非常重要的角色。

黃仁勳（右）與緯創董事長林憲銘（右2）合影。（記者方韋傑攝）

黃仁勳今日晚間6時抵達台北南港展覽館4樓，緯創董事長林憲銘、緯穎（6669）董事長洪麗寗相迎，眾人見面立刻熱情擁抱，黃仁勳在步入後台之際，受到負責晚宴的君品工作團隊熱烈歡迎，隨即停下腳步合影留念。

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黃仁勳在台上致詞時說，現在要慶祝這個非常令人興奮一年的開始，這也是人工智慧時代的開端，「我們發明人類最重要的工具，在經歷這麼多代的電腦之後，作為你們（緯創）業務的核心、也是我們（輝達）業務核心的電腦，再次被重新定義了。」

黃仁勳說，輝達的超級電腦願景正在逐步實現，「我們看到前方的目標，也要有你們在背後的努力支撐」，對於今日留守新竹湖口廠區加班的員工，黃仁勳也隔著視訊螢幕喊話，「雖然你們沒有現身，但我真的要感謝所有人」，「你們是如此了不起的合作夥伴，我非常重視你們，並對你們深懷感激」。

黃仁勳現場隨宣布，會向視訊螢幕另一端的員工發送新年紅包，接著就與緯創董事長林憲銘、總經理林建勳等人舉杯致意，隨後黃仁勳就轉移陣地，前往南港展覽館2館參加自家尾牙活動。

黃仁勳與負責晚宴的君品工作團隊合影留念。（記者方韋傑攝）

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