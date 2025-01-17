三接艱辛挺過環評 中油:今年3月底測試運轉

中油董事長方振仁說，天然氣第三接收站預估今年3月底測試，進度樂觀。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油董事長方振仁盤點今年重要計畫，天然氣將是能源重要角色，中油位於桃園觀塘的天然氣第三接收站預估今年3月底測試、「目前進度樂觀」，可望達成初期年供應50萬噸，力拼2027年全氣供應300萬噸。

環境部今（17日）正在審查台電自建第四天然氣接收站，而我國第三接收站過去在環評階段也是爭議不少，因要保育「柴山多杯孔珊瑚」推動藻礁公投，最終有三接外推版本才順利過關。

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方振仁談到今年中油公司重大計畫，第三接收站目標是今年3月底測試運轉，目前進度蠻樂觀，可以達成任務，讓北部天然氣供應可以更加穩固；三接是中油自建，可供應給台電大潭電廠，方振仁指出，初期年供應量為50萬噸，三年後可達300萬噸。

大潭電廠是北部重要大電廠，去年9號機測試上線、7號機則在今年接受調度，新的復循環機組效率較高，目前大潭氣源來自台中接收站，等三接完成供氣，不僅可支應大潭電廠全廠發電，更有台中（二接）、三接「雙氣源」互相支援。

方振仁也提到中油淨零三主軸「優油、減碳、節能」，外界關注的土場地熱約5.2MW，預計今年四月、五月完工，可以測試運轉。另外，位於高雄的首個加氫站則是申請使用執照中，預估也是第二季可開始營運，也會配合交通部大客車示範運行計畫，同步進行。

中油減碳也進行CCS碳封存計畫，鐵砧山做為示範場域，預定今年7月可以完成。方振仁表示，中油減碳以2005年與2023年相比，從1168萬噸降到685萬噸，減量超過4成，去年減碳成果還在盤查，預估減碳8到10萬噸左右。

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