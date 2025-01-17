福斯汽車擬關廠甩包袱 中國虎視眈眈野心曝光

中國有意收購福斯汽車擬關閉的工廠。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，中國官員和中國車企正關注一些即將關閉的德國工廠，其中又以福斯汽車的工廠最令他們感興趣，中國希望藉此在德國備受推崇的汽車業建立影響力。

綜合路透等外媒報導，中國企業在歐洲最大經濟體（德國）投資不少行業，從電信到機器人技術，迄今卻沒有任何中國車企在德國設廠，但是賓士汽車（Mercedes-Benz）有2席中國股東。

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由於福斯集團執行長 Oliver Blume 之前曾說，鑒於生產成本過高，競爭力低落，福斯目標是在 2026 年前節省 100 億歐元（約台幣3391億），不僅要關閉比利時工廠，也要關閉德國工廠。儘管德國政府與工會強力反對，此舉可能是福斯止血的方法。

這些不賺錢的工廠，成了中國車企絕佳收購目標，也是中國車企進軍歐洲的跳板。目前傳出最有可能被中國車廠買下的是位於德國西北部的奧斯納布呂克（Osnabrück）廠，一位熟悉該公司想法的人士告訴路透，福斯汽車願意將奧斯納布呂克工廠賣給中國買家。

該廠負責 Volkswagen T-Roc Cabriolet、Porsche Cayman 和 Porsche Boxster 生產，工會代表 Stephan Soldanski 表示，工人們沒有任何反對替中國合資公司生產車輛的立場，唯一的條件是，生產的車輛必須掛福斯 Logo，並遵循福斯生產標準。

一位銀行家表示，對福斯汽車來說，賣掉工廠可能比關廠更有利，預期每座工廠的售價可能在1 億歐元到3 億歐元（約台幣34億至102億）之間。

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