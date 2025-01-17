AI教父重視台灣供應鏈 緯創林憲銘：黃仁勳念舊、追求合理價值觀

緯創（3231）今天舉辦集團旺年會，董事長林憲銘（左起）、總經理林建勳出席。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）今天舉辦集團旺年會，董事長林憲銘於會前記者會表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳深耕AI領域，其所獲得的成就確實會對未來的世界發展產生深遠影響，因此，黃現在的一言一行、一舉一動都有其含意，過去有台灣陪伴著黃仁勳經歷風雨，因此他在AI浪潮下將台灣順勢推往更高處，「我們必須感恩他是個念舊且追求合理價值觀的人」。

林憲銘說，黃仁勳有台灣背景，「跟我們比較親，沒有疏離感，對我們當然是好處」，但是千萬不要自行將其定位成台灣人，「他是一個國際性的人物」，很久以前比爾蓋茲訪台時造成的旋風，如今在黃仁勳的帶領下，重新在國內形成熱潮，黃正在重新形塑台灣供應鏈對於世界的重要定義，讓全球對台灣發展出全新的認知。

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林憲銘認為，黃仁勳曾經親身經歷，在台系供應鏈共同投入大量心力之下，輝達最終獲得不錯的成果，因此他了解台灣是輝達一路走來的好幫手，除了半導體產業可受各國信賴，黃也正在進一步讓世界看到其他台灣產業的實力，足以影響全球科技發展，「他本身對台灣供應鏈就很重視」。對於緯創而言，與輝達的合作更是行之有年，未來也會繼續努力配合發展。

緯創總經理林建勳提到，非常感謝黃仁勳今晚蒞臨集團旺年會，「當時邀請他，馬上就答應了」，緯創未來一定會深化與輝達的合作，今天有大約1000名新竹湖口廠員工無法參加尾牙，就是在加班生產，將輝達的產品帶給客戶，該廠於春節期間確定不會關燈，因為生意太好，會繼續全程加班。

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