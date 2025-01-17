美眾院通過台美避免雙重課稅法案 財部：努力洽簽相關協定

美國眾議院於美國時間1月15日通過台美避免雙重課稅法案。（路透）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國眾議院於美國時間1月15日通過台美避免雙重課稅法案，財政部今表示，欣見美國眾議院通過相關法案，美國本屆國會於今年1月3日就任，開議之初即通過該法案，彰顯美國國會對解決台美雙方人民及企業關注雙重課稅議題的重視，以具體行動給予支持。

財政部說明，本屆美國眾議院重新提案及表決通過的法案內容，與上屆眾議院於2024年1月31日通過版本一致。該法案包括兩部分，第一部分為「美台快速減免雙重課稅法案」，為修正美國內地稅法，提供我國人民與企業類似租稅協定減免待遇，快速解決跨境所得重複課稅問題；第二部分為「美台租稅協定授權法案」，規定前揭法案通過後，授權美國總統與我國簽訂全面性租稅協定，完整解決跨境所得重複課稅問題。

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上述法案尚待美國參議院審議通過並經美國總統簽署，以完成美國國內立法程序。財政部強調，將持續結合我國外交部及駐美國代表處力量，努力與美國財政部合作研議該等法案授權洽簽的相關協定。該等協定於我國與其他已生效35個租稅協定相同，須完成條約締結法規定法律程序，始於我國生效適用。

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