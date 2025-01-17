晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美眾院通過台美避免雙重課稅法案 財部：努力洽簽相關協定

2025/01/17 17:30

美國眾議院於美國時間1月15日通過台美避免雙重課稅法案。（路透）美國眾議院於美國時間1月15日通過台美避免雙重課稅法案。（路透）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國眾議院於美國時間1月15日通過台美避免雙重課稅法案，財政部今表示，欣見美國眾議院通過相關法案，美國本屆國會於今年1月3日就任，開議之初即通過該法案，彰顯美國國會對解決台美雙方人民及企業關注雙重課稅議題的重視，以具體行動給予支持。

財政部說明，本屆美國眾議院重新提案及表決通過的法案內容，與上屆眾議院於2024年1月31日通過版本一致。該法案包括兩部分，第一部分為「美台快速減免雙重課稅法案」，為修正美國內地稅法，提供我國人民與企業類似租稅協定減免待遇，快速解決跨境所得重複課稅問題；第二部分為「美台租稅協定授權法案」，規定前揭法案通過後，授權美國總統與我國簽訂全面性租稅協定，完整解決跨境所得重複課稅問題。

上述法案尚待美國參議院審議通過並經美國總統簽署，以完成美國國內立法程序。財政部強調，將持續結合我國外交部及駐美國代表處力量，努力與美國財政部合作研議該等法案授權洽簽的相關協定。該等協定於我國與其他已生效35個租稅協定相同，須完成條約締結法規定法律程序，始於我國生效適用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財