全球鋼鐵人有救了？中國鋼企獲利雪崩逾8成被迫減產

中國鋼企獲利雪崩被迫減產因應。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國房地產持續低迷，對當地鋼企造成嚴峻挑戰，為了彌補內需不足，瘋狂將過剩產能低價銷往海外，惹怒多國對中國提起反傾銷調查，中國鋼企也因低價傾銷，獲利雪崩，去年前11月整體中國剛企獲利暴跌83.7%，只好減產因應，使得前去年全年粗鋼產量終於降至10億噸左右。

財新報導，中國國家統計局17日發布統計，2024年中國粗鋼產量10.05億噸，較去年同期下降1.7%，2024年粗鋼產量縮減主因產業大幅虧損，迫使鋼企被動減產。

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根據中國官方數據，2024年前11月，鋼鐵業獲利總額78.6億人民幣（約台幣354億），年減83.7%，目前多家中國上市鋼企已經發布2024年全年預虧公告。

其中，八一鋼鐵、凌鋼股份、杭鋼股份預計虧損分別為17.32億人民幣（約台幣78億）、16.78億人民幣（約台幣76億）和6.3億人民幣（約台幣28億）；柳鋼股份預計全年虧損3.75億至4.7億人民幣（約台幣17億至21億）。

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