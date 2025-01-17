航商農曆年前降價囤貨 運價指數連二跌

運價指數連二跌。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為2130.82點，較上週下跌159.86點，週跌幅6.97%，連2跌，四大主要航線運價皆下跌，其中遠東到美西航線跌幅最高，達9.61%。

市場人士表示，在美東碼頭工人罷工危機解除，加上農曆年節前，船商多採取降價收貨，以在農曆年節到工廠開工前期間可以有貨載運，再加上美國新總統川普將在1月20日上任，在充滿不確定因素下，運價走跌，預期下週運價仍有可能持續往下。

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根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2279美元，較前一期下跌161美元，週跌幅6.59%；遠東到地中海運價每TEU達3327美元，較前一期下跌150美元，跌幅4.31%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4232美元，較前一期下跌450美元，跌幅9.61%；遠東到美東每FEU達5960美元，較前一期跌269美元，跌幅4.31%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌40美元，達524美元，跌幅7.09%。

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