Tiktok恐收攤 「這3檔股票」是大贏家 它吞800億廣告大餅

Tiktok在美國「不賣就禁」的法令可能在川普上任前一天（19日）生效。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Tiktok在美國「不賣就禁」的法令很大可能在川普上任前一天（19日）生效，未來命運如何還是未知數。分析師表示，若TikTok真的被美國下架，華爾街認為Meta、Snap和Alphabet都是大贏家。其中，臉書與Instagram的母公司Meta預計將獲得24.6億到33.8億美元（約新台幣808億到1110億元）的廣告收入，成最大受益者。

根據《BUSINESS INSIDER》報導，摩根士丹利分析師指出，TikTok禁令的最大受益者是Meta，TikTok的美國用戶每轉向Meta平台10%，該公司的每股盈餘可能會增加0.6美元，預計2026 年每股盈餘為30美元。

請繼續往下閱讀...

分析師表示，這意味著即使只佔用TikTok用戶一半的時間，每股盈餘估計也可能會增加1到3美元，每股盈餘將因而上升9%。

其次是Snap平台，德意志銀行分析師認為Snap的增幅空間最大。分析師表示，隨著Snap平台投入時間的增長、定位系統的改進以及廣告商基礎的擴大，再加上Snapchat+的增長，我們相信Snap將能夠縮小與Meta的用戶貨幣化差距。分析師預測，如果該公司能夠擄獲TikTok使用者30%的使用時間，則可能會獲得142%的收益增長空間。

不過，摩根士丹利分析師也示警，Snap需要提高廣告主的廣告支出、可擴展性等，才能看到短期收益之外的成長空間。

Alphabet則是第3個贏家。摩根士丹利表示，因為Google旗下YouTube短影音廣受歡迎，因此母公司Alphabet是其中一個贏家。該銀行估計，YouTube每擄獲10%的TikTok用戶，該平臺將增加高達7.5億美元的收入（約新台幣246億元），為YouTube在2026年的廣告收入增加2%。整體來看，將讓Alphabet的總廣告收入增加0.3%。

德意志銀行分析師表示，雖然近幾個月來TikTok上的使用時間有所減少，但Snap、Facebook、Instagram和YouTube等應用程式的市佔率均有所增加。

此外，市場研究公司EMARKETER指出，TikTok在2024年在美國產生123.4億美元（約新台幣4054億元）廣告收入。假設TikTok因禁令失去50%到70%的廣告收入，那麼61.7億美元到86.4億美元（約新台幣2027億到2838億元）的廣告支出將需要尋找新平台。

分析估計，臉書與Instagram的母公司Meta在TikTok禁令下，將獲得24.6億到33.8億美元之間的廣告收入，是最大受益者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法