加權指數週五（17日）漲122.98點，收2萬3148.08點。（資料照）

1.台股週五（17日）指數開盤漲165.02點，以2萬3190.12點開出，不過，受到高價股下跌，加上台積電（2330）開高賣單釋出，在股價紅翻黑，大盤指數也跟著跳水，下跌逾百點，指數測2萬2905點。所幸午盤過後，在台積電領AI股再發動另一波攻勢，指數往上拉升，終場指數漲122.98點，收2萬3148.08點。

2.外資繼週四買超253億元，17日再加碼132.12億元，在台積電法說報佳音，週五外資狂敲1.33萬張，但只排名第3大，最搶手是華航，敲逾2萬張，受外資大買激勵，股價大漲2.34%，收26.2元，不僅站上26元大關，並收復月線26.04元，成交量放大到4.69萬張。

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3.全體證券商去年稅後大賺1016.03億元，寫歷史次高，較前年成長47.8%，也是史上全體券商第二度單年賺進千億元。

4.台中園區擴建二期正在進行土地協議價購進度99.88％，幾乎已經完成價購，預計今年第一季交地給台積電。

5.2024年稅收徵起情況良好，中央統籌分配稅款超出預算，其中攸關地方財源的普通統籌分配稅款超出全年預算數465.7億元，為歷年第3高，為方便地方政府年關資金調度，已於17日撥付地方。

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