連5年虧錢！中油估今年恐再虧300億 喊話政府補貼止血

中油董事長方振仁說，若今年油氣價格未能夠合理反映，今年還要苦吞300億元虧損。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油公司今（17）舉行年度記者會，董事長方振仁表示，中油配合政策穩定物價，持續吸收產業、民生油氣價格，去年稅前虧損355億元，連續五年虧錢，累虧來到691億元；中油坦言對「財務堪憂」，若今年油氣價格未能夠合理反映，今年還要苦吞300億元虧損，累虧將近逼千億元。

方振仁提到，去年因地緣政治影響，導致油價爬高往低，布蘭特原油每桶92元到68美元震盪，中油歷經上沖下洗後，去年營收1.1兆元、稅前虧損355億元、累虧691億元，負債比接近93%，他形容「中油財務堪憂」。

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中油虧損主要原因是配合政策吸收、穩定物價，中油去年天然氣、汽、柴油及液化石油氣政策性吸收金額約736億元。

方振仁認為，今年國際油價平均約75.5美元，較去年80.5美元稍低，加上美國總統川普鼓勵生產油氣，會「量增價跌」，又有以哈戰爭停火、烏俄戰爭有望結束等利多，但川普關稅問題，也會衍生貿易壁壘，屬於不確定因素，中國景氣持續低迷，也是不利因素。

方振仁表示，中油借款負債金額高達7200億元，一年光利息就有140億元，每月利息就超過10億元，因此會持續向經濟部爭取增資或補貼，他希望中油今年可止血，讓財務得以舒緩，因增資是優化財報，而補貼可降低利息支出，是最直接有效的方法。他也認為，中油因政策負擔吸收，政府確實要考慮給予補貼。

不過，因中油累虧已超過資本額一半，依公司法需提報董事會討論，中油也持續規劃增資案，內部目標是三年爭取3500億元。

方振仁持續對中油財務擔憂，因油價有「亞鄰最低價」與「平穩措施」雙重機制，民生天然氣、瓦斯都長期凍漲，中油還是希望油氣價格要合理反映，也持續與政府溝通中，若今年未能合理調整，恐再虧300億元，如此累虧將近逼千億元。

中油本身財務改善，也會適度檢討重大投資計畫順序或緩辦等，可以減少未來舉債空間，降低利息支出。

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