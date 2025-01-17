山林水取得澄清湖淨水場與台中科園污水案29億合約

山林水取得澄清湖淨水場與台中科園污水案29億元合約。圖為山林水董事長郭又綺（左）、總經理吳人傑（右）。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕山林水（8473）今日宣布成功取得兩大指標性專案，包括台灣自來水公司第七區管理處「澄清湖淨水場委外代操作暨維護」委託專業服務案，以及中部科學園區「台中園區污水下水道系統委託操作維護工作」案，合約金額達29億元。

山林水指出，澄清湖淨水場為大高雄地區的重要水源供應樞紐，約可供40萬CMD自來水，此次專案合約金額達5億多元，涵蓋淨水場操作維修保養、水質檢測與分析，以及廢水與污泥處理再利用等多項服務。

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此外，山林水也取得中部科學園區「台中園區污水下水道系統委託操作維護」4年合約，金額達23億多元。專案內容涵蓋污水與雨水下水道系統的巡檢維護、水質檢測與監測系統管理等，污水處理廠的部分為14.5萬CMD，進一步鞏固山林水在高階水資源管理領域的競爭優勢，也是山林水公司在未來營運代操上長期的穩定收益來源之一。

展望未來，山林水指出，將持續聚焦於水資源循環利用技術的創新與應用，推動高階用水包括再生水、海水淡化及民生與工業用水的多元需求平衡，並積極開拓國內外市場，實現永續經營的藍圖，同時也將結合綠色經濟與智慧管理，為水資源行業注入全新活力，成為帶動產業升級與永續發展的重要推動力量。

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