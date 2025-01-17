逃到小紅書避難更慘！CNN曝TikTok難民遭中共鐵拳K一頓

「TikTok」大限逼近，大批「TikTok難民」湧入另一個中國社群平台「小紅書」。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕短影音平台「TikTok」被美國法院下令19日前脫離中國字節跳動，否則可能被美封殺。隨著大限逼近，大批「TikTok難民」湧入另一個中國社群平台「小紅書」（國際板為RedNote），許多人一開始都在小紅書玩得很開心，沒幾天就嚐到中國共產黨的鐵拳，慘遭言論審查，還有人的帳號被禁。

隨著19日禁令大限逼近，美國「TikTok難民」開始湧入另一個中國社群媒體小紅書，沒想到，第一批加入小紅書的TikTok難民，傳出帳號使用不到24小時即面臨文字獄制裁，不是貼文被下架刪除，就是帳號遭永久封禁。

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CNN也指出，許多人一開始都在小紅書玩得很開心，1位美國藝術家希瑟羅伯茨 （Heather Roberts） 在小紅書開設新帳號，聲稱喜歡這個中國應用程式，因為「每個人都對我們非常友好，非常親切」，還說：「我們發現中國人與我們沒那麼不同，這真的讓我們團結在一起，是一件美好的事」。

不過，對於愈來愈多的美國用戶來說，這段蜜月期很快就結束，僅僅在使用小紅書的頭幾天，一些用戶開始對審查規則不滿，這些規則遠超出他們習慣的範圍。不僅僅是暴力內容、仇恨言論或色情被禁，中國網路還以審查敏感詞聞名，無論這些詞出於政治或者其他原因而被列入。

一位自稱「非二元性別」的美國用戶，14日發布一則詢問該平台是否歡迎同志的貼文。該用戶說，貼文在數小時內就被刪除。隔天，這些用戶再發一篇新貼文，並稱將因這項決定而退出該平台，竟慘遭恐同言論攻擊，指責他們試圖將自己的文化價值強加於他人。

另外一位男性用戶也抱怨上半身的照片被禁，質問為何不能發布我的健身和腹肌照片？。他說，在TikTok和Instagram從未遇過這樣的問題。一名中國用戶建議他遮住乳頭，因為中國社群平台普遍對裸露乳頭有一定限制，特別是具有性暗示的情況下。

一位用戶則提到，有關日本動畫「我的英雄學院」貼文被平台移除。該動畫自2018年起在中國被禁，因涉及日本戰爭歷史的爭議性內容。

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