環團擔憂中共飛彈攻擊天然氣儲槽 四接環評爆怒發言

環境部今（17）日召開協和發電廠四接第六次環評初審會議，拆核四促進會總幹事楊木火在會中火爆發言。（記者叢昌瑾攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕基隆協和四接今（17日）第6次初審環評，現場官員、台電、專家學者、環保團體及地方居民代表塞爆環境部會議室，更爆發意見交鋒，環團代表不惜破壞會議流程，大嗓門痛斥天然氣儲槽易成軍事飛彈攻擊目標，台電跟國防部卻沒有評估，還有其他民眾認為，中共飛彈過來，所有設施都會被列目標。

台電公司提基隆協和電廠更新改建計畫，要從燃油改燃氣，並興建天然氣接收站（俗稱四接），今上午10點起就在環境部召開馬拉松式會議，開放逾50名居民登台發言，到下午已5小時，填海造陸、防坡堤延長衝擊、天然氣儲槽興建的安全、要求地熱取代等。

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台電則回應相關訴求，居民仍不滿意，如拆核四促進會總幹事楊木火因親友住在附近，反對大型儲氣槽，他直接打斷會議，拉高嗓門，直呼「飛彈打來怎麼辦？」，他也擔心儲槽爆炸風險，批評台電無相關經驗，非常不安全，楊的情緒激動，一度讓會議現場緊張。

台電則指出，天然氣（LNG）的特性，確實要做好密閉與多層結構安全設施，包含雙殼槽、壓力系統安全閥、避免火災、洩露等，查詢國際幾乎沒有LNG槽爆炸事件，僅2022年美國自由港有管線洩露起火10秒的事件，但無人員傷亡，另指出所有電力能源設施都是關鍵基礎設施，都會跟國防單位密切合作強化保全保安。

國防部代表則稱，協和LNG槽的預設點，未涉及鄰近軍事營區的管制範圍，而國家關鍵基礎設施，在平日就會納入國軍重要防護目標。

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