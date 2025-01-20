LTN經濟通》毛澤東登基座車他捐的！中國首富全家潤了

中共紅頂商人、已故中國國家副主席榮毅仁家族繼傳出舉家移民加拿大後，媒體曝光疑似位於溫哥華的超級豪宅，稱佔地6.4萬多平方英尺（約1800坪）的豪宅擁有無敵海景山色，市價近3000萬加幣（約新台幣6.9億元）。（擷取自自由亞洲電台）

中共抗美援朝12架飛機 也是榮家捐贈

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平近期多次強調「共同富裕」，被視為中共在財富分配政策上的一大轉向，促使中國富有階層萌生外逃念頭，到了2022年底解除嚴格疫情封控後，中國富人已迫不及待地移民到享有民主自由的國家。

2025年剛開始，一段搬家公司的影片瘋傳，畫面中許多昂貴家具通通被打包運往加拿大，結果傳出這些貨物的主人，似乎是中國富豪、已故中國國家副主席榮毅仁的家族。

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中國廣播節目主持人表示：「本來這家遠洋的運輸公司，是為了炫耀業績，給自己算做一個廣告吧，結果大家一看，這是榮毅仁他們家。」榮毅仁一家，說的就是中國上海知名豪門榮氏家族。

有中國「真正的首富家族」、「紅頂商人」之稱的榮氏家族，這一次舉家遷移，引發中國大震盪，不少專家指出，榮氏家族準備舉家移民加拿大，正是因為中國經濟下行，和持續的反貪腐政策，引爆民營企業投資信心崩潰。

榮氏家族是誰？中共第1代領導人毛澤東曾說：「榮家是中國民族資本家的首戶，中國在世界上能夠真正稱得上是財團的，就只有他們一家」。毛澤東開國大典坐的汽車，中共抗美援朝12架飛機，都是榮家捐贈，為中共紅一代資本家。

多方消息指出，已故中國國家副主席榮毅仁的家族已經全部移民加拿大，並將其原來在上海別墅中的家具都打包運走了。（擷取自網路）

榮毅仁創設中信集團

榮氏家族中，又以幾個人較為出名：榮德生被譽為中國棉業和麵粉業之父，引領了中國民族工業發展，和哥哥榮宗敬一起被譽為中國民族工業之父。

榮德生的兒子榮毅仁，則曾是中國國家副主席，也曾在鄧小平的支持下，創辦了中國國際信託投資公司（中信）。

再來就是榮智健，是榮毅仁的兒子，也是香港上市公司中信泰富有限公司的前主席。他曾被視為「太子黨」成員，是中共當局的座上客，但2009年中信泰富炒外匯巨虧，將他推向輿論尖端、遭受到香港警方調查，最後宣布辭職。有分析指出，榮智健的下台，也代表著榮家退出中共舞台，為曾經興旺的榮氏年代劃上句號。

針對榮家，中國人民大學經濟學院教授高德步評價：「從近代開始，榮家3代對中國經濟的發展做出了巨大貢獻。榮宗敬和榮德生兄弟創辦的企業是中國民族企業的前驅；解放後，榮毅仁支持中國政府的3大改革，對中國經濟的發展起到非常積極的作用；改革開放以後，榮家第3代榮智健等人對中國市場經濟、新興民族企業的發展做出了重大貢獻。」

榮智健，是榮毅仁的兒子，也是香港上市公司中信泰富有限公司的前主席。（彭博資料照）

台灣上海商銀 也與榮家有關

雖然榮家多年來神祕、低調，很少有相關活動報導，但仍有中媒統計，榮氏家族資產逾3000億美元。如果真是如此，那比全球首富的資產還多。

值得注意的是，台灣上海商業銀行與榮家也有關係。雖然上海商銀由陳光甫在上海創立，但榮宗敬1919年入股上海商銀，從此將榮家與上海商銀的命運綁在一起，後來二戰爆發，上海銀行幾度飄搖，之後轉到香港與台灣開枝散葉。

而上海商銀已故榮譽董事長榮鴻慶，號稱台灣最資深的銀行董事長，正是榮毅仁的親堂弟。榮鴻慶於上海商銀1965年在台復業前便擔任董事，1976年擔任常務董事，1983年擔任副董事長，主持營運發展，1991年起擔任董事長，直到2021年才卸任，擔任上海商銀董事長長達30年，期間更是推動上海商銀於2018年股票上市，股票代號5876。

台灣上海銀行與榮家也有關係。（資料照）

百年來歷經動亂 卻熬不過習苛政

過去100年裡，榮家熬過晚清、民國、抗戰、中共掌權、文革，直至改革開放的所有歷史性變局，都奇蹟般地生存下來，多年來，榮家一直相當低調。

不過今年剛開局，榮氏因為移民的消息，再度出現在各大新聞版面。在X平台擁有超過31萬人追蹤、時常批評分析中國時政的羅翔，就剖析榮氏家族移民的象徵意義。

他說，紅頂商人困境的體現，紅頂商人本質上依附於權力體系，但改革倒退可能讓他們在政治與經濟之間失去平衡，成為政策調整的犧牲品；再來，家族發展策略，榮氏家族歷來重視國際化視野，移民海外可能被視為應對國內風險、保障家族傳承的一種戰略性選擇。

他再表示，這代表著社會信號，1個著名家族的出走，可能釋放出強烈的信號，影響其他企業家和資本的信心，甚至引發更大範圍的資本外逃和人才流失。

報告統計，2024年估計有1萬5200名擁有100萬美元以上財富的中國富人搬離中國。（美聯社檔案照）

榮氏家族移民 中國社會信心崩解

羅翔說，榮氏家族移民海外，對中國社會可能的影響有3點：1是經濟層面，一旦其他企業家效仿，可能導致投資下降、資本外逃，甚至產業鏈斷裂；2是社會信心，普通民眾對國家發展的信心可能被削弱，尤其是當象徵性家族選擇離開時；最後是國際影響，這現象可能被國際社會視為中國政治環境惡化的標誌，削弱中國在全球的吸引力。

根據英國投資移民諮詢公司「Henley & Partners」報告，2024年估計有1萬5200名擁有100萬美元以上財富的中國富人搬離中國。

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