晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

LTN經濟通》毛澤東登基座車他捐的！中國首富全家潤了

2025/01/20 07:05

中共紅頂商人、已故中國國家副主席榮毅仁家族繼傳出舉家移民加拿大後，媒體曝光疑似位於溫哥華的超級豪宅，稱佔地6.4萬多平方英尺（約1800坪）的豪宅擁有無敵海景山色，市價近3000萬加幣（約新台幣6.9億元）。（擷取自自由亞洲電台）中共紅頂商人、已故中國國家副主席榮毅仁家族繼傳出舉家移民加拿大後，媒體曝光疑似位於溫哥華的超級豪宅，稱佔地6.4萬多平方英尺（約1800坪）的豪宅擁有無敵海景山色，市價近3000萬加幣（約新台幣6.9億元）。（擷取自自由亞洲電台）

中共抗美援朝12架飛機 也是榮家捐贈

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平近期多次強調「共同富裕」，被視為中共在財富分配政策上的一大轉向，促使中國富有階層萌生外逃念頭，到了2022年底解除嚴格疫情封控後，中國富人已迫不及待地移民到享有民主自由的國家。

2025年剛開始，一段搬家公司的影片瘋傳，畫面中許多昂貴家具通通被打包運往加拿大，結果傳出這些貨物的主人，似乎是中國富豪、已故中國國家副主席榮毅仁的家族。

中國廣播節目主持人表示：「本來這家遠洋的運輸公司，是為了炫耀業績，給自己算做一個廣告吧，結果大家一看，這是榮毅仁他們家。」榮毅仁一家，說的就是中國上海知名豪門榮氏家族。

有中國「真正的首富家族」、「紅頂商人」之稱的榮氏家族，這一次舉家遷移，引發中國大震盪，不少專家指出，榮氏家族準備舉家移民加拿大，正是因為中國經濟下行，和持續的反貪腐政策，引爆民營企業投資信心崩潰。

榮氏家族是誰？中共第1代領導人毛澤東曾說：「榮家是中國民族資本家的首戶，中國在世界上能夠真正稱得上是財團的，就只有他們一家」。毛澤東開國大典坐的汽車，中共抗美援朝12架飛機，都是榮家捐贈，為中共紅一代資本家。

多方消息指出，已故中國國家副主席榮毅仁的家族已經全部移民加拿大，並將其原來在上海別墅中的家具都打包運走了。（擷取自網路）多方消息指出，已故中國國家副主席榮毅仁的家族已經全部移民加拿大，並將其原來在上海別墅中的家具都打包運走了。（擷取自網路）

榮毅仁創設中信集團

榮氏家族中，又以幾個人較為出名：榮德生被譽為中國棉業和麵粉業之父，引領了中國民族工業發展，和哥哥榮宗敬一起被譽為中國民族工業之父。

榮德生的兒子榮毅仁，則曾是中國國家副主席，也曾在鄧小平的支持下，創辦了中國國際信託投資公司（中信）。

再來就是榮智健，是榮毅仁的兒子，也是香港上市公司中信泰富有限公司的前主席。他曾被視為「太子黨」成員，是中共當局的座上客，但2009年中信泰富炒外匯巨虧，將他推向輿論尖端、遭受到香港警方調查，最後宣布辭職。有分析指出，榮智健的下台，也代表著榮家退出中共舞台，為曾經興旺的榮氏年代劃上句號。

針對榮家，中國人民大學經濟學院教授高德步評價：「從近代開始，榮家3代對中國經濟的發展做出了巨大貢獻。榮宗敬和榮德生兄弟創辦的企業是中國民族企業的前驅；解放後，榮毅仁支持中國政府的3大改革，對中國經濟的發展起到非常積極的作用；改革開放以後，榮家第3代榮智健等人對中國市場經濟、新興民族企業的發展做出了重大貢獻。」

榮智健，是榮毅仁的兒子，也是香港上市公司中信泰富有限公司的前主席。（彭博資料照）榮智健，是榮毅仁的兒子，也是香港上市公司中信泰富有限公司的前主席。（彭博資料照）

台灣上海商銀 也與榮家有關

雖然榮家多年來神祕、低調，很少有相關活動報導，但仍有中媒統計，榮氏家族資產逾3000億美元。如果真是如此，那比全球首富的資產還多。

值得注意的是，台灣上海商業銀行與榮家也有關係。雖然上海商銀由陳光甫在上海創立，但榮宗敬1919年入股上海商銀，從此將榮家與上海商銀的命運綁在一起，後來二戰爆發，上海銀行幾度飄搖，之後轉到香港與台灣開枝散葉。

而上海商銀已故榮譽董事長榮鴻慶，號稱台灣最資深的銀行董事長，正是榮毅仁的親堂弟。榮鴻慶於上海商銀1965年在台復業前便擔任董事，1976年擔任常務董事，1983年擔任副董事長，主持營運發展，1991年起擔任董事長，直到2021年才卸任，擔任上海商銀董事長長達30年，期間更是推動上海商銀於2018年股票上市，股票代號5876。

台灣上海銀行與榮家也有關係。（資料照）台灣上海銀行與榮家也有關係。（資料照）

百年來歷經動亂 卻熬不過習苛政

過去100年裡，榮家熬過晚清、民國、抗戰、中共掌權、文革，直至改革開放的所有歷史性變局，都奇蹟般地生存下來，多年來，榮家一直相當低調。

不過今年剛開局，榮氏因為移民的消息，再度出現在各大新聞版面。在X平台擁有超過31萬人追蹤、時常批評分析中國時政的羅翔，就剖析榮氏家族移民的象徵意義。

他說，紅頂商人困境的體現，紅頂商人本質上依附於權力體系，但改革倒退可能讓他們在政治與經濟之間失去平衡，成為政策調整的犧牲品；再來，家族發展策略，榮氏家族歷來重視國際化視野，移民海外可能被視為應對國內風險、保障家族傳承的一種戰略性選擇。

他再表示，這代表著社會信號，1個著名家族的出走，可能釋放出強烈的信號，影響其他企業家和資本的信心，甚至引發更大範圍的資本外逃和人才流失。

報告統計，2024年估計有1萬5200名擁有100萬美元以上財富的中國富人搬離中國。（美聯社檔案照）報告統計，2024年估計有1萬5200名擁有100萬美元以上財富的中國富人搬離中國。（美聯社檔案照）

榮氏家族移民 中國社會信心崩解

羅翔說，榮氏家族移民海外，對中國社會可能的影響有3點：1是經濟層面，一旦其他企業家效仿，可能導致投資下降、資本外逃，甚至產業鏈斷裂；2是社會信心，普通民眾對國家發展的信心可能被削弱，尤其是當象徵性家族選擇離開時；最後是國際影響，這現象可能被國際社會視為中國政治環境惡化的標誌，削弱中國在全球的吸引力。

根據英國投資移民諮詢公司「Henley & Partners」報告，2024年估計有1萬5200名擁有100萬美元以上財富的中國富人搬離中國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財