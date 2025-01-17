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台積美國廠幫挖礦公司生產晶片 分析師爆料背後股東有中資影子

2025/01/17 15:25

外傳台積電亞利桑那廠準備為「比特小鹿」生產晶片。示意圖。（歐新社）外傳台積電亞利桑那廠準備為「比特小鹿」生產晶片。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕獨立記者高燦鳴（Tim Culpan）指出，台積電亞利桑那廠準備為比特幣挖礦業者「比特小鹿」（Bitdeer）生產晶片，比特小鹿雖註冊為新加坡公司，仍有大量證據顯示可能是中企。而且，比特小鹿主要投資者是比特大陸中國創辦人趙肇丰的投資公司，比特大陸旗下的算能科技才因被華為當作白手套下單台積電，已美國列入黑名單。分析師提醒台積電與比特小鹿的任何業務合作都應審查，降低風險。

高燦鳴在個人部落格發文指出，台積電美國廠原本規劃為中國比特幣礦機製造商-比特大陸生產晶片，後來終止，現在台積電推動在亞利桑那廠為比特小鹿生產晶片。

他說，比特小鹿是由比特大陸的創辦人吳忌寒創辦，先前吳忌寒與共同創辦人詹克團發生爭執而離開比特大陸，成立比特小鹿。比特小鹿雖然註冊為新加坡公司，但有大量證據顯示它可能仍然是中國公司。

高稱，比特小鹿主要股東是比特大陸的前高管，主要投資者之一是 Shinning Stone Invest Co，該公司是比特大陸創辦人趙肇丰的投資公司，比特小鹿也透露其與比特大陸的聯繫，曾發布聲明指出，吳忌寒曾在比特大陸工作過。

值得注意的是，比特大陸旗下關聯企業「算能科技」，本周稍早才被美國商務部列入限制貿易的實體清單。此前，算能涉嫌將台積電晶片轉給華為，成為華為的「白手套」，遭到美國制裁。

高燦鳴引述台灣智庫科技、民主與社會研究中心海外研究員江旻諺（Chiang Min-yen）的說法稱，雖然尚不清楚比特小鹿是否有類似行為或違反出口管制，但它與比特大陸的密切關係，引發警訊，與比特小鹿的任何業務合作都需要仔細審查，以降低可能風險。

至於台積電是否為比特小鹿生產晶片，台積電給高燦鳴的回覆既沒有證實也沒有否認，僅強調「台積電是家守法企業，致力於遵守所有適用的規則和法規，包括適用的出口管制」。

高燦鳴也提醒，台積電正在駛入未知的、波濤洶湧的地緣政治水域，美國政治中立的時代已經結束，美國政府一定會提醒他們這個事實。

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