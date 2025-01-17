關稅增10％美元會升4％！美準財長列「3因素」抵銷通膨衝擊

美準財長貝森特表示，若加增10%關稅，一般來說，美元會升4%，而美元走強將抵銷部分關稅帶來的通膨效應。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美加徵10%關稅對通膨影響有限！美準財長貝森特表示，提高關稅的成本不會完全轉嫁給美國買家，而是被貨幣升值、消費者行為改變和外國生產商價格調整所抵消，他進一步指出，若加增10%關稅，一般來說，美元會升4%，而美元走強將抵銷部分關稅帶來的通膨效應。

外媒報導，貝森特（Scott Bessent）週四（16日）在聽證會上為關稅政策站台，重申了美元作為世界儲備貨幣的角色，並為川普提出的經濟優先事項辯護，包括降低企業稅、提高關稅和增加國內能源生產等。

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貝森特為川普激進的關稅提案一再辯護，並駁斥關稅會直接成為美國消費者稅負的說法。

他引用經濟模型稱，提高關稅的成本不會完全轉嫁給美國買家，而是會被貨幣升值、消費者行為改變和外國生產商價格調整所抵銷。

如果按媒體常提到的10%的加稅幅度來看，那麼一般來說貨幣會升值4%，他暗示，美元走強將抵銷部分關稅帶來的通膨效應。

貝森特指出，關稅可能成為談判中的有力工具，在某些情況下可能取代制裁。

自川普11月當選以來，美元指數已上漲5%。

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