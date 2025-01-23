LTN經濟通》川普上台鄰居難安 全因帳目搞不清

川普（左）日前公開調侃杜魯道（右），稱他是加拿大州州長。（美聯社）

加拿大對美貿易順差 持續擴大

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）在1月20日就職美國總統，但他上任之前就已經為一場可能撼動全球經濟的貿易戰埋下了伏筆。川普早在去年11月底揚言，要對來自加拿大和墨西哥的所有進口產品徵收25%的關稅，更說可能使用「經濟力量」讓加拿大成為美國第51州，有鑑於美國和加拿大的緊密關係，川普的舉動引發外界議論，不少人好奇，美加這個昔日盟友，為何會反目？

加拿大對世界其他地區存在貿易逆差，加拿大統計局1月7日公布，2024年11月貿易逆差為3.23億加幣（約75.16億元新台幣），雖然已連續第9個月出現貿易赤字，但低於市場預期，也比10月的貿易逆差5.44億加幣（約126.58億元新台幣）來的少。

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但與此同時，加拿大對美國卻存在著貿易順差，而且這還在持續擴大中，11月對美國貿易順差擴大到82億加幣（約1908億元新台幣），比10月的66億加幣（約1535億元新台幣）進一步增加，主要來自於同期加拿大對美國出口大增6.8%，但從美國進口僅微增4.1%。值得注意的是，美國是加拿大最大的貿易夥伴，占加拿大76%的出口與64%的進口。

加拿大長期對美國保持貿易順差的原因，在很大程度上來自於原油，而加拿大約4分之3的出口產品都是銷往美國，可看出加拿大對美國市場有著高度依賴，因此經濟學家估計，川普若真的徵收25%關稅，那麼加拿大很可能會出現經濟衰退。

對美國來說，美國整體進口的商品多於出口，也就是貿易逆差，加拿大是美國第2大貿易夥伴，僅次於墨西哥，川普長期反對貿易逆差，但2023年美國對加拿大的貿易逆差高達約750 億美元（約2.48兆元新台幣）。另一方面，關稅在川普第一個任期中，被拿來處理貿易逆差的首要工具，且發揮了重要作用，2018年他開始對中國的一些進口產品徵收關稅，換句話說，川普對加拿大發出的關稅威脅，和當年他對中國的關稅威脅有點類似。

加拿大長期對美國保持貿易順差，而美國是加拿大最大的貿易夥伴，占加拿大76%的出口與64%的進口。圖為加拿大蒙特婁港。（彭博）

川普目標 為重新談判《美墨加協定》創造籌碼

川普在對加拿大祭出關稅威脅後，更「打鐵趁熱」，不僅在社交媒體上公然稱呼加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）為「加拿大州州長」，更稱加拿大可以來當美國第51州，對加拿大強硬的態度，引發市場高度關注。

《加拿大國際廣播電台》（RCI）引述與川普共事多年或和川普關係密切的人士說法，川普威脅對加拿大徵收高額關稅，還公開調侃杜魯道，這些手段展現了川普一貫的談判風格，被認為是他為美國爭取最佳條件的一部分。

在川普第一任期內擔任經濟顧問的摩爾（Stephen Moore）指出，川普的目標是為重新談判《美墨加協定》創造籌碼。他解釋，川普利用關稅威脅來促使各國採取行動，以符合他認為有助於美國國家安全和經濟利益的方向。《美墨加協定》在2020年生效，但將於2026年再行檢討。道明銀行（TD）的經濟學家赫庫蘭（Marc Ercolao）認為：「川普最有可能的做法是將關稅作為談判籌碼，迫使加拿大做出讓步。」

摩爾補充，在2018年的《美墨加協定》談判簽署中，川普對加拿大使用了「雙重打擊」策略：一方面對鋼鐵和鋁材徵收關稅，甚至威脅對汽車出口徵收關稅；另一方面公開批評杜魯道「非常不誠實且軟弱」。

美墨加協定於2018年11月30日正式簽署，圖左至右分別為時任墨西哥總統的尼托（Enrique Pena Nieto）、美國總統川普和加拿大總理杜魯道。（路透）

非法移民 自加進入美國

除了這些原因外，川普和加拿大反目背後因素，或許也和打擊從加拿大非法進口到美國的芬太尼，以及從加拿大邊境進入美國的非法移民有關。

因為川普去年11月在自家社群平台「Truth Social」上，表示將在上任後對墨西哥和加拿大進入美國的所有產品徵收25%的關稅，但他也強調，此舉是對非法移民，以及跨境毒品和犯罪的報復。川普更表示，這項關稅將一直有效，直到特別是芬太尼（Fentanyl）在內的毒品，以及所有非法的外國人停止對美國的入侵，並稱鄰國應該可以「輕鬆解決這個長期存在的問題」。

蒙特婁大學犯罪學學院助理教授佩雷達（Valentin Pereda）對《加拿大國際廣播電台》表示，加拿大過去是芬太尼進口國，但如今加拿大正成為芬太尼的生產國和出口國。報導引述在去年秋天發布的聯邦備忘錄，揭露了加拿大的芬太尼產量很大，其產量肯定超過加拿大本地的需求量。

而在非法移民部分，美國海關及邊境保衛局指出，從2023年10月至2024年9月，在北部邊境逮捕了2.3萬多名的非法入境者，這一數字近年節節攀升，2022年會計年度僅略高於2000人，2023會計年度則有約1萬人，而大多數逮捕行動發生在斯旺頓區（Swanton Sector），也就是加拿大魁北克省與美國紐約州、佛蒙特州和新罕布夏州的邊界部分。

這些非法入境者主要來自印度，印度是加拿大最大的新移民群體，一些印度人持旅遊簽證或其他臨時簽證，從印度抵達加拿大，儘管大多數人留在加拿大，但有些人的目標則是美國。

美國和加拿大之間有著被認為是世界上最長的不設防邊界，管控十分輕微。川普就不滿美加邊界漏洞太多，讓非法移民，以及跨境毒品和犯罪進入美國。（彭博）

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