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川普關稅非唯一阻礙！外媒點中國經濟面臨「這3大挑戰」

2025/01/17 16:16

隨著川普在20日即將上任，他對於中國商品課徵關稅的威脅近逼。（資料照，路透）隨著川普在20日即將上任，他對於中國商品課徵關稅的威脅近逼。（資料照，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《BBC》以「川普關稅不是中國唯一問題的三個原因」為題報導，隨著川普在20日即將上任，他對於中國商品課徵關稅的威脅近逼，然而，這還不是阻礙中國實現明年經濟成長目標的唯一阻礙。

根據《BBC》報導指出，中國在17日宣布，經濟在去年最後3個月反彈，讓政府能夠實現2024年成長5%的目標。不過，這卻是中國幾十年來成長率最慢的一次，這個世界第2大經濟體正在努力擺脫曠日持久的房地產危機、高額地方政府債務和青年失業率。報導指出中國面臨比川普關稅更大挑戰的3個原因。

首先是「關稅已經損害了中國的出口」。越來越多人出聲警告，中國經濟將在2025年放緩。中國一直倚靠製造業來幫助擺脫經濟放緩，因此，其電動車、3D列印機和工業機器人的出口數量創下了紀錄。

美國、加拿大和歐盟指責中國生產了太多商品，並對中國進口產品徵收關稅，以保護國內就業和企業。專家表示，中國出口商現在可能將重點放在世界其他地區，但那些國家可能位於新興市場，其需求水準不如北美和歐洲。這可能會影響期望擴張的中國企業，進而打擊能源和原物料供應商。

第二個原因為「人們的支出還是不夠」。在中國，家庭財富主要投資於房地產市場。在房地產危機之前，它幾乎佔中國經濟的三分之一。

北京實施了一系列穩定房地產市場的政策，金融市場監管機構中國證券監督管理委員會表示將大力支持改革。但是，仍有太多空置房屋和商業地產，供應過剩繼續壓低價格。

中國房地產市場的低迷預計將在今年觸底，華爾街巨頭高盛（Goldman Sachs）表示，低迷將成為中國經濟成長的「多年拖累」。此現象已經對國內消費造成了很大打擊，2024年最後3個月，家庭消費對中國經濟活動的貢獻僅有29%，低於疫情前的59%。

這是北京加大出口力道的原因之一。政府希望協助抵銷在國民在新車、奢侈品和幾乎所有其他領域的低迷國內支出，甚至推出家電商品「舊換新」等計畫。

不過專家懷疑，如果不解決經濟中更深層的問題，光靠這些措施是否足夠。他們表示，在達到疫情前的水平之前，人們的口袋裡將需要更多的錢。渣打銀行中國與北亞區首席經濟學家丁雙（Shuang Ding）表示，中國政府必須找回民眾的消費動力，但目前距離這一點還很遙遠，如果私營單位開始投資與創新，可能增加收入和工作前景，人們將更有信心消費。

中國沉重的公債和失業也影響了儲蓄和支出。官方數據顯示，與疫情流行之前相比，青年失業率仍然很高，而且薪資上漲已經停滯。

BBC提及的第三個原因為「企業不再像以前那樣湧向中國」。中國國家主席習近平承諾投資政府所謂的「新質生產力」尖端科技產業，這讓中國在太陽能板、電動車電池等「可再生能源」領域成為領導者，去年更取代日本，成為全球最大汽車出口國。不過，黯淡的經濟前景、關稅及其他地緣政治的不確定性，意味著外資企業在中國的投資興趣低迷。

財富管理平台StashAway的Stephanie Leung表示，這與外國或國內投資無關，而是企業看不到光明的未來，「他們希望看到更加多元化的投資者進駐」，基於這些原因，專家認為這些經濟支持措施，只能部分緩解美國新關稅的影響。

高盛首席中國經濟學家Hui Shan在報告裡寫道，北京必須採取大膽措施，否則只能接受經濟成長不會這麼快的事實，表示「我們希望他們會選擇前者。」渣打銀行的丁雙也說「中國需要穩定房地產市場，並且創造足夠的就業機會，確保社會穩定。」

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