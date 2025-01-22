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LTN經濟通》吃下蘋果、輝達！台灣IC設計巨咖崛起

2025/01/22 07:07

聯發科在AI賽道大躍進，接連打進蘋果、輝達產品供應鏈中。（資料照）聯發科在AI賽道大躍進，接連打進蘋果、輝達產品供應鏈中。（資料照）

AI彎道開始超車 接連打入蘋果、輝達供應鏈

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近來聯發科（MediaTek）喜事不斷，除了打入蘋果「Apple Watch」供應鏈，分食英特爾原本供應的訂單，更獲得「地表上最強大的AI晶片公司」，合作設計NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，將應用於輝達的個人AI超級電腦NVIDIA Project DIGITS。

聯發科與輝達攜手合作案，標誌著聯發科在傳統智慧手機晶片業務外，邁出了重要一步，未來將能夠利用不斷增長的AI需求，擴大業務領域。

對於輝達與聯發科攜手合作，輝達執行長黃仁勳表示，AI時代已經來臨，聯發科業界領先的CPU性能、能效，將與輝達的加速運算技術共同驅動下一波創新風潮。

Gam Hong Kong Limited投資經理蒙福德（Robert Mumford）表示，聯發科在人工智慧技術的發展中，正處於「非常有利的位置」。與輝達的合作項目表明，在多元化業務領域上擁有巨大的機會，當中很大程度上是與資料中心專用積體電路（ASIC）的潛力相關。

花旗指出，聯發科與輝達成為夥伴關係，這意味著是對聯發科在ARM晶片設計上具備強大能力的一種認可。對於未來聯發科在邊緣人工智慧，包括AI智慧型手機、個人電腦、汽車等領域，具成長趨勢。

聯發科在利多激勵下，本月8號的盤中股價一度最高來到1500元，追平歷史天價。

輝達再度欽點聯發科，共同合作設計NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片。（彭博）輝達再度欽點聯發科，共同合作設計NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片。（彭博）

業務AI動能 將領先高通 

《彭博》指出，受惠於智慧型手機晶片前景的改善，仍佔聯發科整體收入一半以上。以聯發科的利基客戶群來說，新的PC晶片短期內銷量不會增加，但人工智慧相關業務的整體期望很高。

Brad Lin等美國銀行證券分析師在一份報告中寫道，聯發科在低功耗處理器、Wi-Fi 和多媒體方面的專業知識「很好地補充了 輝達能力」。隨著聯發科與輝達一起拓展更廣闊的市場，這為聯發科股價成長後市奠定了基礎。

摩根士丹利分析師認為，鑑於人工智慧個人電腦的銷量潛力更大，未來將成為聯發科營運成長的另一個積極催化劑。Bernstein指出，輝達攜手聯發科一同揮軍AI超級電腦，預估聯發科2026年獲利將暴增3成。

愛德蒙德羅斯柴爾德資產管理公司的基金經理鮑夏東表示，與高通相比，聯發科在多數具有「AI動能」（Momentum Flows）相關業務仍處於發現模式，似乎正在贏得與手機晶片競爭對手高通的人工智慧競賽。

據報導，自2024年5月以來，市場上關於聯發科的分析報告沒有出現賣出評級。反倒是分析師們跟著上漲勢，推動聯發科的平均目標價，較過去一年上漲了47%。

市場投資者將聯發科天璣9300晶片視為遊戲規則的改變者，有效搶佔高端行動領域競爭對手高通的市場先機。（資料照）市場投資者將聯發科天璣9300晶片視為遊戲規則的改變者，有效搶佔高端行動領域競爭對手高通的市場先機。（資料照）

推出首款3奈米5G晶片 被譽「搶單利器」

2023年手機市場冷清，聯發科主要對手高通（Qualcomm）透過低價策略搶進中國市場，本一直在中低階晶片市場的聯發科，無意與高通在價格戰上一較高下，反而以保有一定的手機市占率，同時拓展產品組合的策略繼續調整體質。

終於，聯發科在2024年下半年推出首款3奈米5G晶片，在繪圖晶片（GPU）性能與能耗更是大躍進，被市場讚譽是大咬AI手機商機的「搶單利器」。業界人士指出，天璣9400單核性能、功耗都比競品表現出色，搭配支援全球最快的10.7Gbps LPDDR5X記憶體，整體配置堪稱「旗艦級晶片的顛峰」。

業內人士指出，先前投資者將聯發科天璣9300晶片視為遊戲規則的改變者，有效搶佔高端行動領域之競爭對手高通的市場先機。現在新一代天璣9400的AI效能、能耗、NPU算力再全數提升，是款可與高通驍龍8 Gen4直接競爭的產品。

分析師認為，2024年高通和聯發科，其旗艦手機SoC因為升級均採用台積電第二代3奈米製程，導致成本大幅攀升，旗艦SoC都有顯著漲價。隨著旗艦手機SoC 3奈米世代開戰，聯發科靠2成價格優勢，可有效搶攻中國手機市佔。

Vivo一舉打敗華為、蘋果，拿下2024年中國智能手機銷售王。（擷取自中國社交平台）Vivo一舉打敗華為、蘋果，拿下2024年中國智能手機銷售王。（擷取自中國社交平台）

中國政府手機補貼方案受益者

根據市場研究機構Canalys報告，2024年第三季全球智慧手機處理器市場中，聯發科智慧手機處理器出貨量達到1.193億支、市占率38%，穩居龍頭地位，這也是聯發科連續15個季度保持領先。

一直以來，中國手機品牌海外表現左右著高通、聯發科的營運格局，現今聯發科在系統的整合能力越來越好，中國手機品牌也觀察到市場變化，紛紛與其合作、推出搭載其晶片的旗艦機種，造就更具性價比的方案，供消費者選擇，這對聯發科來說是一大利多。

另外，聯發科也比高通擁有更多的大眾市場，在中國政府的手機購買補貼方案中受益良多。

據了解，許多中國手機品牌廠同時採用聯發科和高通手機晶片，包括小米、Vivo和榮耀、realme等。2024年聯發科中國手機客戶們逆勢崛起，其中Vivo一舉打敗華為、蘋果，拿下中國智能手機銷售王，全年出貨量達4930萬台、市佔率約17%，本坐龍頭的蘋果則掉到第三。

業內人士指出，蘋果中國的市佔率愈低，對聯發科就有利，因為蘋果自己設計手機處理器、向高通採購基頻晶片。2024年中國手機銷售排名，第二至五名依序為華為、蘋果、OPPO、榮耀，這些品牌的市佔差距不大，都介於17%-15%間，競爭異常激烈。

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