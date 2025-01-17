美官員爆拜登不會執行TikTok禁令 將由川普定生死

1名美國官員表示，拜登不會如期執行TikTok禁令，將交由繼任的川普決定。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕1名美國官員週四（16日）表示，總統拜登（Joe Biden）不會對短影音平台TikTok實施禁令，預計將把這個社群媒體的命運交由繼任總統川普（Donald Trump）決定。

《美聯社》報導，美國會去年通過法案，要求TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在1月19日之前，剝離相關業務，拜登隨後簽署立法。官員表示，即將卸任的政府目前計劃將該法律的實施，以及禁令的潛在執行工作交給川普。

請繼續往下閱讀...

川普過去曾呼籲禁止TikTok，但在這次總統大選競選期間，多次承諾不會對TikTok出手，不過，川普團隊仍未透露他們打算如何實現這一目標。

TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）預計將出席川普的就職典禮，並傳出獲邀坐在「榮譽席」，這是留給前總統、家庭成員以及其他重要賓客的座位，而川普團隊的國家顧問也暗示，即將上任的政府可能會採取行動「防止TikTok陷入困境」。

準國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）週四（16日）接受《福斯新聞》訪問時表示，在週日（19日）之前禁止TikTok的聯邦法律，「只要有可行的協議就可以延期」。

試圖拯救TikTok的行動，與美國會先前禁止的措施一樣，已超越黨派界線。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，自己在週四與拜登進行了對談，主張延長TikTok禁令的最後通牒期限。舒默在參院指出，需要更多時間來尋找美國買家，而不是打亂數百萬美國人的生活和生計，以及大量已經建立了良好追蹤者網路網紅的生活和生計。

美國最高法院上週聽取了TikTok、字節跳動以及TikTok用戶對禁令的法律挑戰辯論，大法官似乎傾向於支持法案。瓦爾茲週三（15）表示，如果最高法院作出有利於該法的判決，川普的立場已非常明確，政府可能會採取行動。川普提名的司法部長邦迪（Pam Bondi）同（15）日出席參議院聽證會時則迴避了是否會支持TikTok禁令的問題。

川普對於TikTok的立場大轉彎，在首個總統任期內，川普曾以國家安全考量為由，試圖禁止TikTok。到了2024年競選期間，川普加入了TikTok，利用這個平台接觸年輕用戶，並大讚TikTok幫助他贏得了更多年輕人的選票。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法