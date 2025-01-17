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台電稱天然氣不含硫氧化物 環團要求列四接環評承諾

2025/01/17 12:49

環境部今（17）日召開協和發電廠四接第六次環評初審會議，圖為守護外木山行動小組召集人王醒之發言。（記者叢昌瑾攝）環境部今（17）日召開協和發電廠四接第六次環評初審會議，圖為守護外木山行動小組召集人王醒之發言。（記者叢昌瑾攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕基隆協和電廠要更新改建，擬從燃油改燃氣（計畫俗稱四接），因環保團體仍擔心燃燒天然氣造成的空氣污染，台電則宣稱經實測燃氣機組排放的硫氧化物幾乎為零，今（17日）環境部舉行四接環評會議，環團直批台電不實廣告，要求將此列入環評承諾，未來燃氣不得排放該污染。

四接環評今在環境部舉行第6次專家小組初審會議，因該案爭議性大，環境部整日只安排該場會議處理，現場有官員、民代出席，台電公司也派代表，並協調正反雙方各找學者來論述分析，而居民、環團、學者等也關注並高達77人登記發言，積極表達在地聲音。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政認為，台電在四接環說書中記載，硫氧化物年排放242.7公噸，但卻對外廣告宣稱天然氣沒有硫氧化物，質問是否將零排放列入環評承諾？

守護外木山行動小組召集人王醒之則質疑，四接將興建長堤，影響基隆港及運輸天然氣的LNG等船舶安全，憂碰撞危機。

基隆青年永續發展行動聯盟理事陳薇仲批評，四接的天然氣儲槽在軍港旁邊，恐成軍事目標，環評應加國防部意見。

前立委陳椒樺則批評，過去參加百場環評，有關空污管制仍用許可制，不用排放量，環評至今仍退步沒進步，呼籲環委不該背書。而陳因堅持站在環委面前講說，一度引起騷動。

基隆市議員陳冠宇認為，基隆從火力發電以吸百年空污，認為天然氣仍不是綠電，強調基隆要綠電，而非大型天然氣儲氣槽。

其他基隆市民、里民、商業公協會代表等，則表達支持四接興建，認為應考量供電穩定，才能爭取基隆發展，如爭取輝達來建AI中心等。部分里長與居民也駁斥，並未被台電收買，環團所提被台電綁架是潑髒水。

在地潛水教練王銘祥更說，過去四接在1.0、2.0方案，填海造陸太大、位置不對，自己跟環團站在一起反對，如今台電讓步再修3.0方案，保留大海扇、珊瑚礁等，希望不要一直反對四接，避免環保極端主義。

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