95汽油重返31元！下週油價估漲0.3元

下週油價要漲0.3元、柴油漲0.2元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族動作快！國際油價上漲，中油實施平穩措施後，下週國內汽油預估實際調漲0.3 元、柴油調漲0.2元，若按漲幅，發油量最大的95汽油將重返31元。

國際油價因美國對俄國石油產業實施嚴厲制裁而上揚；中油累算至1月16日之7D3B週均價為82.76美元，較上週77.36上漲5.4美元；本週新臺幣兌美元匯率均為33.021較上週32.878貶值0.143元。

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依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲3.0元，柴油調漲3.1元。

中油持續啟動雙平穩措施，吸收後，預估下週汽油預估實際調漲0.3 元、柴油調漲0.2元。

若按照漲幅，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升28.2元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公佈為準。

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