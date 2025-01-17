通膨重襲最大變數不是關稅！拜登重量級顧問警告：川普「此動作」是關鍵

拜登經濟顧問委員會主席伯恩斯坦表示，若川普干預聯準會，恐重新引發通膨。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕最新公佈12月通膨年增率2.9%，雖然低於預期，但連3個月攀升，隨著美當選總統川普20日即將就職，拜登經濟顧問在辭職前警告，川普的關稅等政策，都會推高通膨，若川普再干預聯準會的利率政策制定，損害其獨立性，那麼就真的麻煩大了，恐重新引發通膨。

外媒報導，拜登經濟顧問委員會主席伯恩斯坦（Jared Bernstein）表示，他對當選總統的團隊持開放態度，並指出，「讓我們看看他們會怎麼做，他們不希望通膨或利率上升。但是，一旦你開始干涉聯準會的獨立性，我認為你在控制通膨方面，就犯了一個相當嚴重的錯誤。」

請繼續往下閱讀...

他指出，兩黨總統在很大程度上都避免就聯準會的決定和利率發表評論，以避免被認為是在影響聯準會，即使民主黨人對聯準會降息速度感到沮喪，拜登也避免就此事發表評論。

伯恩斯坦進一步表示，政府「非常清楚，損害聯準會獨立性會使經濟陷入癱瘓，主要是因為在通膨問題上犯了不必要的錯誤。」

在川普準備就職之際，聯準會的降息速度、通膨率、美債殖利率和赤字都是川普第2任期潛在的衝突點，屆時共和黨將致力於延長他的減稅政策。

伯恩斯坦表示，他不會妄加預測川普會做什麼，但他指出，諸如大規模關稅、對富人的大範圍減稅，以及對無證工人的大規模驅逐等政策可能會推高物價。他指出，這些都是造成通膨的因素，如果再加上損害聯準會的獨立性，那就真的麻煩大了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法