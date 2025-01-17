拜登警告美面臨「寡頭政治」威脅 川普就職典禮名單見端倪

特斯拉執行長馬斯克（右）在內的全球3大富豪都將出席美國總統當選人川普（左）的就職典禮引發關注。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕即將卸任的美國總統拜登（Joe Biden）週三（15日）在白宮發表告別演說，拜登在演說中警告美國正面臨「寡頭政治」威脅，外媒分析指出，從總統當選人川普（Donald Trump）的就職典禮就明顯地體現了這一點，屆時全球3大富豪都將成為座上賓。

《美聯社》報導，全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在川普競選的最後階段扮演了重要的角色，多次參與造勢，同時也透過超級政治行動委員會（PAC）向川普團隊注資約2億美元（約新台幣65.9億元），在即將上任的政府，馬斯克將主導新成立的政府效率部門（DOGE）。

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全球第2大富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也將出席川普就職典禮，馬斯克和貝佐斯兩人旗下的公司都與聯邦政府簽訂了巨額合約；全球第3大富豪、Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）一改過去的態度，並在川普威脅要讓他坐牢之後，不到6個月的時間札克伯格就主動向準總統示好。

光是這3個人的身價，加起來就將近1兆美元（約新台幣32.9兆元），另外，包括OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）和短影音平台TikTok執行長周受資都將出席川普就職典禮。亞馬遜、Meta和OpenAI執行長也分別向川普的就職基金捐款100萬美元（約新台幣3297.9萬元）。

長期以來，超級富豪在國家政治中發揮著重要的作用，川普的競爭對手民主黨賀錦麗（Kamala Harris）在競選期間同樣獲得多名億萬富豪資助，但川普這次的就職典禮凸顯了億萬富豪在即將上任的政府中「異常直接」的角色。

拜登在演說中使用了「寡頭政治」一詞，被認為是隱射俄羅斯的政府形式，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）承諾，只要寡頭遠離政治，財富將得到保護，在政府的威脅下，普廷長期控制了國內寡頭。而川普本人實際上就是1名億萬富豪，他的部份主張一直都是以富豪為中心的民粹主義。

隨著馬斯克等人更密切參與國家政治，這一趨勢已引起了大眾的關注，美聯社-NORC公共事務研究中心（The AP-NORC Center for Public Affairs Research）的民意調查發現，大約6成的美國人認為，總統依賴億萬富豪提供政策意見會「有些糟糕」或是「非常糟糕」。

美國與俄羅斯的寡頭政治相去甚遠，擁有相對多元化、強勁的經濟和彈性的機構，然而，美國走向寡頭政治的風險在於，如果財富愈來愈多由企業高層與政府的關係來決定，那可能會加劇不平等，並導致多數人陷入停滯。

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