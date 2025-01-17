鳥築巢、蝴蝶飛...吉兆開出3.9億頭獎 彩券行喜獲「吃紅」66萬元

台彩總經理謝志宏（中）今天特地南下代表頭獎得主將66萬元頒給彩券行。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市安南區金財旺彩券行去年10月開出台彩大樂透頭獎3.9億元，頭獎得主包66萬元紅包給彩券行「吃紅」，彩券行提撥部分款項捐助身障弱勢團體，今天更送出150份包子、粽子與大樂透彩券1張與大家分享喜悅，民眾一早8點就來排隊。

彩券行方姓老闆表示，第5屆公益彩券第1次開出大樂透頭獎，大家都很開心，他回憶道，中獎人是自己選擇3個號碼，再由電腦選3個號碼，共買了2組獎號，只花100元就中頭獎，實在好福氣；開獎之前，店前有小鳥來築巢，還有蝴蝶翩翩飛進店內，現在回想起來這些都是開獎的大吉兆。

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台彩總經理謝志宏今特地南下代表頭獎得主將66萬元頒給彩券行。方姓老闆表示，除了要開心分紅給店內相關人員外，同時提撥部分款項做公益，其中6萬元捐給台南市身障者自立更生創業協會，幫助協會輔導弱勢身障朋友就業或創業。

方姓老闆說，新春年節即將到來，開出頭獎加上台彩春節加碼讓近來業績增加約3成，今天也特地發送150份包子與粽子（象徵包中）及1張大樂透彩券，讓大家一起來沾沾這份開出頭獎與即將過年的歡樂喜氣。

一早就來排隊的陳姓民眾說，偶爾會買大樂透或威力彩，以往過年也都會帶小朋友來買刮刮樂，今天特地來排隊領包子與粽子，希望可以沾沾頭獎的喜氣，帶來滿滿財氣、中大獎。

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