1則新聞讓中國進口櫻桃價崩、批發商損失265億 中網友嗨喊「櫻桃自由」

美味的櫻桃受到許多消費者喜愛。（擷取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在中國有水果貴族之稱的櫻桃，近期因1則「吃3斤櫻桃進急救室」新聞，讓櫻桃進口商面臨空前絕境，櫻桃價格幾乎腰斬，預估行業損失近59億人民幣（約新台幣265億元），該話題還登上熱搜，引發中國網友熱議。

據報導，日前廣東1女子1口氣吃了3斤（約1.5公斤、中國1斤為500公克）櫻桃後，出現高燒症狀，送醫院治療時，卻因藥物過敏導致呼吸受阻，需要緊急輸氧。中媒指出，這則短短20秒新聞造成市場恐慌，智利櫻桃價格暴跌，每個進口櫻桃貨櫃至少損失約20萬人民幣（約新台幣近90萬元），以中國約2.9萬個櫻桃貨櫃估算，行業損失近59億。

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外媒報導，美國農業部（USDA）發布的《2024全球櫻桃與桃子市場及貿易》報告顯示，智利新鮮櫻桃出口過去10年增2倍；其中，約90%出口到中國，成為中國重要的櫻桃淡季供應國。

中國深圳水果批發商劉先生表示，不同品牌的櫻桃規格、品質、產地都不同，但智利櫻桃在2024年隨便一盒可賣到200多元人民幣（約新台幣近900元），今年價格幾乎掉了3分之1。

另一批發商黃先生指出，今年智利櫻桃價格下降，主要是產地大豐收，整體產量年增長近50%。至於多吃櫻桃引起身體不適的新聞，他認為影響不大。

一家超市員工表示，櫻桃剛上市沒多久就出了這則新聞，消費者會擔心，目前銷量的確受到影響，現在商場冷凍庫裡還有大量櫻桃庫存。

對於「櫻桃價格跳水」上熱搜，中國網友拍手叫好。網友表示，以前買櫻桃都得看看錢包，現在終於可以隨便吃了，這就是「櫻桃自由」的味道吧，「櫻桃終於不再是貴族水果了，去年過年想買點櫻桃招待客人，看到價格後我只敢買1小盒」。

另有網友稱，「櫻桃價格是降了，但早熟櫻桃的品質不佳，難道是「便宜沒好貨」？

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