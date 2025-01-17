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中國房地產危機惡化？傳萬科總裁被捕 深圳政府可能接管

2025/01/17 12:43

中國房地產巨頭萬科近日傳出總裁祝九勝被公安機關帶走，公司可能由深圳政府接管改組。（路透資料照）中國房地產巨頭萬科近日傳出總裁祝九勝被公安機關帶走，公司可能由深圳政府接管改組。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國房地產危機延燒多年，經濟持續疲軟的情況下，又有房地產巨頭被指出瀕臨破產，中國第4大房地產開發商中國萬科近期正面臨違約風險，更傳出，該公司總裁兼執行長祝九勝被公安機關帶走。

中媒昨（16）日報導傳出，萬科總裁祝九勝在週三（15日）被公安帶走，知情人士指出，深圳當局已全面介入萬科，該公司可能面臨政府接管改組。不過，祝九勝今（17）日凌晨在社群平台微信朋友圈發文稱自己在「節前出差」，隨後有中媒記者表示，已撥通祝九勝電話，但各界仍有不少擔憂。

實際上，這不是中國地方政府首次介入管理，2021年12月，應恆大地產請求，廣東省政府向恆大地產集團派出工作小組，協助推進企業風險處置工作。而祝九勝被捕的消息傳出後，也有人認為，萬科恐成為第2個恆大。中國恆大爆發債務危機後2年，創辦人許家印於2023年9月因涉及違法犯罪被中國公安帶走，至今未露面。

萬科集團是中國最著名的房地產開發商之一，與2024年1月被清算的恆大集團、另一個深陷危機的碧桂園並駕齊驅，也都難逃中國房地產低迷的影響。今年初以來，萬科一直備受關注，因為這家公司面臨著償債的困境。儘管去年房地產市場獲得了一系列支持，但萬科的房屋銷售一直在下滑。由於政府的支持以及與金融體系的聯繫，萬科被認為是「大到不能倒」。

《彭博》彙整的資料顯示，萬科有總額49億美元（約新台幣1615.5億元）的人民幣、美元債券將在2025年到期或面臨贖回選擇，這是有史以來最高的1年，也是今年中國開發商最高。

根據萬科1月3日公告，2024年，萬科累計合約銷售面積1810.7萬平方公尺，比2023年減少26.57％，合約銷售金額2640.2億人民幣（約新台幣1.19兆元），銳減34.59％。2024上半年，萬科淨虧損99億人民幣（約新台幣446.3億元），主因是房屋銷售下滑導致收入驟減。

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