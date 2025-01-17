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川普團隊正研議大規模石油制裁 一舉施壓「俄伊委」3國

2025/01/17 14:23

美國候任總統川普將於20日上任。（美聯社）美國候任總統川普將於20日上任。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國候任總統川普將於20日上任，傳出川普團隊正在制定一項涵蓋多領域的制裁策略，不只要讓俄羅斯和烏克蘭在未來幾個月內達成外交協議，同時也要對伊朗和委內瑞拉施加更大的壓力。

《彭博》報導，拜登政府在任期的最後階段，於上週對俄羅斯石油進行了西方大國迄今最嚴厲的制裁措施，由於川普曾表示要迅速解決俄烏戰爭，此舉引發了外界關於川普如何看待這些措施的疑惑。

報導稱，川普團隊目前正在考慮2個選項，首個選項是，如果新上任的川普政府認為俄烏戰爭即將解決，就會採取一些善意舉措，涉及一些被制裁的俄羅斯石油生產商，以促進和平協議的達成。知情人士表示，這可能包括放寬某些制裁。另外的選項則是基於現有制裁進一步施壓，以增加談判中的籌碼，而川普的決策，將對全球石油市場產生深遠影響。

據知情人士透露，川普團隊擬定的計劃仍處於初步階段，最終將取決於川普本人的意見。

與此同時，川普團隊也在評估針對伊朗和委內瑞拉的政策選項。知情人士表示，川普團隊的顧問們普遍同意，要恢復針對伊朗的「全方面極限施壓」策略，最快2月就會實施。在川普首個任期時，類似的做法大幅度減少了伊朗石油出口。不過自拜登上任以來，伊朗石油出口有所上升。

委內瑞拉的局勢更加複雜，該國長期領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）無視選舉舞弊指控，日前再次宣誓就職，而包括雪佛龍公司（Chevron）在內的美國石油公司仍在當地經營。馬杜洛在川普首個任期的極限施壓策略中倖存下來，而據知情人士透露，川普首個任期內的一名重要顧問卡隆（Mauricio Claver-Carone）將重新回歸，擔任處理拉丁美洲事務的高層角色，川普團隊中有人希望恢復卡隆在2019年左右推動的更強硬立場，當時美國拒絕承認馬杜洛是委內瑞拉的合法總統。

不過報導也提到，川普團隊的顧問們將面臨與拜登政府相同的挑戰：也就是如何在對全球3大石油生產國實施廣泛制裁的情況下，避免對石油市場的供應和價格造成重大影響。同時，他們還需要在使用經濟制裁工具，和維持美元在全球儲備貨幣的地位中，取得平衡點。

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