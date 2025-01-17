黃仁勳逢甲夜市遭圍困還沒開吃就離開 民眾攔路要錢網紅Cheap轟丟臉

輝達執行長黃仁勳（16）日晚間前往逢甲夜市，但因現場人潮過度擁擠且秩序混亂，最終在未能享用任何美食的情況下提前離場。（資料照，記者蔡淑媛攝）

郭顏慧／核稿編輯

黃仁勳逛逢甲夜市周圍擠滿民眾，他仍親切打招呼、合照、簽名、握手。（資料照，記者蔡淑媛攝）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（16）日下午抵達台中出席矽品潭科廠啟用揭牌典禮後，晚間前往逢甲夜市，原計劃品嚐知名小吃「日船章魚小丸子」，但因現場人潮過度擁擠且秩序混亂，最終在未能享用任何美食的情況下提前離場，百萬網紅Cheap怒轟：「太丟臉了！」。

此事件引發網紅Cheap在臉書發文抨擊，他批評逢甲夜市主委未做好事前規劃，導致現場一片混亂。他進一步指出，明明已有先前案例，相較於台北的寧夏夜市和通化夜市因黃仁勳造訪而聲名大噪，逢甲夜市不僅沒把握機會，反而因秩序混亂而失分。

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據了解，黃仁勳昨天下午搭乘專機抵台中後，先參加矽品精密潭科廠的啟用典禮。約莫傍晚6點50分抵達逢甲夜市，但隨即遭大量民眾包圍，場面一度失控。更有不肖民眾趁機向黃仁勳索要紅包，甚至出現攔路要錢的情況，最後在隨扈協助下才勉強上車離開。

事後「逢甲夜市」臉書粉專底下也被網友灌爆，小編則在文章下方表示，此次活動為他的私人行程，「無法知道，無溝通管道，無法按排路線，全體動員，盡力了」，也提到「媒體爭先蜂擁團團包圍起來，小編有私下與黃仁勳握手，聊到台中逢甲的熱情奔放確實讓他感受到、並提到有機會再來好好品嚐逢甲夜市美食小吃」。

事件在網路上引發熱烈討論，多數網友對台灣民眾的行為表示羞愧。有網友直言「台中人乞丐成這樣嗎？身為台中人都覺得丟臉」，也有人憂心表示「多來幾次，他以後來台灣可能就不逛了」。更有評論提到「台灣人平常笑大陸，結果自己國人水平…唉」、「逢甲很好，下次不去了～」、「這就真實台灣沒套濾鏡的樣貌」。

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