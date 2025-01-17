川普干預貨幣決策？美準財長：Fed應保持獨立

美國財政部長提名人貝森特（Scott Bessent）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）提名的財政部長貝森特（Scott Bessent）週四（16日）在參議院表示，聯準會（Fed）應該保持獨立，但也補充，川普作為總統將公開表達自己的觀點。

綜合外媒報導，貝森特週四出席任命聽證會，期間被問到關於央行是否應該保持獨立時，貝森特向參議院金融委員會表示，自己認為在貨幣政策的決定上，聯邦公開市場委員會（FOMC）應該是獨立。

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不過貝森特指出，川普將會公開表達自己的觀點，就像參議員不同意Fed在利率問題上的行動時也會如此，但貝森特並不認為川普應該透過出席決策會議來影響聯準會的政策制定。

貝森特去年在接受採訪時曾稱，川普可以任命1名「影子主席」，藉此削弱Fed主席鮑爾（Jerome Powell）的影響力。週四在參議院貝森特則未提及這一想法。

即將上任的總統與聯準會之間的關係備受關注，一些人預估，如果通膨回升且Fed被迫撤回降息預期，白宮和央行之間恐爆發衝突。2024年大部份的時間裡，川普和鮑爾之間的緊張關係一直在浮現。

川普過去曾多次表達對鮑爾的不滿，放話要讓這名主席下台，鮑爾上（12）月也承認了兩人過去的衝突，並稱，川普私下的態度和公開的發言一致。

但鮑爾強調，自己並不擔心央行在川普新政府執政期間失去獨立性。鮑爾認為，聯準會是由國會創立是獨立的機構，因此可以位美國全民而不是特定政黨的利益做出決定。鮑爾補充，這一想法得到了共和黨、民主黨「非常廣泛的支持」。

貝森特去年12月接受《CNBC》採訪時也承諾，將會讓鮑爾完成任期。鮑爾擔任聯準會主席的任期將到2026年，並將在2028年前持續擔任聯準會理事會成員。

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