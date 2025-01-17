葉門叛軍料休兵！國際油價下跌 紅海危機可望解除

國際油價週四（16日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕官員預期葉門叛軍青年運動（Houthi，又譯胡塞武裝）將停止攻擊紅海船隻，投資人也在權衡美國零售銷售數據強勁的影響，國際油價週四（16日）下跌。

紐約西德州中級原油2月交割價下跌1.36美元，或1.7%，收每桶78.68美元。

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布蘭特原油3月交割價下跌0.74美元，或0.9%，收每桶81.29美元。

海事安全官員表示，在以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」在達成停火及人質釋放協議後，預計青年運動將停止在紅海襲擊船隻。

能源避險基金「Again Capital」創業合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示，青年運動的動態，和加薩地區的停火，有助於該地區保持平靜，進一步降低石油的風險溢價。

週四稍早，美國商務部報告顯示，美國2024年12月零售銷售額月增率為0.4%，表明經濟需求強勁。在投資人解讀為，這將進一步強化聯準會今年降息的謹慎態度後，美國原油期貨擴大跌幅。

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