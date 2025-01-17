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地緣政治讓全球晶片商都頭痛？外媒曝台積電「超高地位」優勢

2025/01/17 10:54

金融時報指出，台積電（2330）在全球人工智慧（AI）供應鏈的核心地位，持續得到回報。（彭博資料照）金融時報指出，台積電（2330）在全球人工智慧（AI）供應鏈的核心地位，持續得到回報。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）在全球人工智慧（AI）供應鏈的核心地位，持續得到回報。雖然不斷加劇的地緣政治緊張局勢，為全球晶片製造商帶來風險，但外媒表示，台積電的主導地位，使其能夠很好的應對潛在的干擾。

《金融時報》報導，要證明台積電的實力，只要看看台積電創紀錄的第4季業績就能知道。對人工智慧晶片不斷成長的需求，極其不斷成長的客戶群，台積電去年第4季合併營收約新台幣8684.6億元，稅後純益約新台幣3746.8億元，每股盈餘為新台幣14.45元（折合美國存託憑證每單位為2.24美元），創下單季新高。

而台積電的股價也反映了其不斷在成長的氣勢。過去1年台積電在台灣股市上漲了逾90%，而台積電ADR同期也上漲逾100%。

但文章指出，縱使台積電如此強大，同時也容易受到地緣政治風險上升的影響。美國近幾年一直增加對中國晶片技術出口的限制，這也意味著台積電可能需要實施相關措施，以驗證晶片沒有受到限制影響。

從長遠來看，在美國收緊限制的壓力下，台積電在中國市場的銷售可能會受到打擊，但即便如此，近幾年台積電來自中國的收入一直在下降，分析師預估目前中國市場僅占台積電總收入不到10分之1，因此對台積電整個收入和前景影響仍有限。

至於美國，是台積電重要的市場之一，輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）都是其最大客戶之一，且台積電還在美國投入巨資建廠。

川普即將於下週重返白宮，並預期推出一連串政策，而這可能會使台積電的地緣政治外交，與該公司的未來、技術能力一樣重要。不過文章最後也指出，鑑於台積電目前的成長率和強大的客戶基礎，台積電的表現應該仍會繼續優於同業。

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