黃金登1個月高點！「支撐金價關鍵」專家都說了

週四（16日）黃金價格升至1個多月高點。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週四（16日）黃金價格升至1個多月高點，係因美國最新經濟數據令美國公債殖利率承壓，此前本週核心通膨數據疲軟，增加市場對聯準會 （Fed） 將採取更溫和立場的押注，分析師也指出，只要市場堅信Fed今年仍會降息，黃金就應該會處於支撐性環境中。

現貨黃金上漲0.8%報每盎司 2716.91 美元，創下12月12日以來的最高水準。去年10月31日黃金創下史上高點每盎司2790.15美元；美國黃金期貨上漲1.2%，報每盎司2750.90美元。

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週四美國勞工部公布，上週（1/11止）初請失業金人數經季調後升至21萬7000人。根據路透社調查，經濟學家預期該數據達到21萬人。

Allegiance營運長艾布卡里安（Alex Ebkarian）表示：「初請失業金人數高於預期，表明勞動力市場有點疲軟。我們看到美國公債殖利率下降，因此黃金吸引力再度增強。」

前1日公布的12月CPI弱於預期，令美元走跌，也為Fed放鬆貨幣政策帶來希望，讓黃金價格週三延續漲勢。

市場目前預計Fed年底前將降息37​​個基點，而通膨數據公佈前市場尚預期降息31個基點。

Exinity Group首席市場分析師Han Tan表示：「只要市場堅信Fed今年仍會降息，黃金就應該會處於支撐性環境中。」

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