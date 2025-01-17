買黃金抗通膨最好、高盛稱「錯誤 」 ! 點名最抗通膨資產「這3樣」

高盛在2025年展望報告指，大宗商品和黃金是2種效果最差的通膨對沖工具。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕通貨膨脹時代現金貶值，許多人喜歡買黃金抗通膨，但高盛分析師卻指出，這種想法已經過時，「大宗商品和黃金」是2種效果最差的通膨對沖工具。從歷史上來看，最好的抗通膨資產是「美國股票、房地產、中期國債」。

《商業內幕》報導，高盛對黃金的看法，與現今許多投資組合經理和銀行的觀點相反。高盛指出，黃金是投資者中流行的通膨對沖工具，但實際上並不有效。

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同樣，大宗商品和比特幣，也無法提供抵禦通貨膨脹的保護。其他大宗商品，包括石油、其他貴金屬、甚至牲畜也因可以對沖價格和工資迅速上漲而被投資人青睞。

高盛表示，這些都是錯誤的信念。

高盛指出了黃金的歷史表現。根據數據，2024年黃金表現僅比標普500指數高出2%。而在2024年底，黃金價格為每盎司2625美元，僅比1980年的名目價格年均上漲3.6%。

在大宗商品市場部分，高盛認為，不同次產業之間存在很大差異。自2010年以來，石油的總回報率為負，農業和能源等領域表現也不佳，拖累整個產業下滑。

至於數位資產部分，高盛財富管理首席投資長拉赫馬尼（Sharmin Mossavar-Rahmani）直言，「這不是可投資的資產」，因為這是一種賭博資產。

拉赫馬尼指出，比特幣沒有現金流來源，其表現並不像股票那樣與整體經濟成長掛鉤，其價格也極不穩定，所以不建議投資者使用比特幣來抵禦通貨膨脹，或將其作為長期資產持有。

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