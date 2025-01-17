BIS警告：關稅推動美元走強 全球恐陷停滯性通膨

國際清算銀行警告，川普關稅推動美元持續走強，全球恐陷停滯性通膨。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「央行中的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）警告，如果美國總統當選人川普（Donald Trump）承諾的貿易關稅持續推高美元，全球將出現停滯性通膨。

《路透》報導，國際清算銀行在川普就職的幾天前發佈報告指出，全球經濟正在步上「軟著陸」的軌道，但由於新的挑戰迫在眉睫，不確定性正不斷增加。報告表示，經調查後發現，由於美國經濟強勁成長，加上具有黏性的通膨，可能會限制美國和其他國家降息的幅度，強調「不著陸」的可能性正在上升。

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國際清算銀行警告，全球貿易可能面臨更多摩擦和分裂，華府和其他國家之間廣泛的貿易戰，現在已成為現實的風險情境。如果美國最終幾乎不降息，甚至因此提高利率，同時間其他國家卻不得不大幅降息，這可能會導致資本流動和匯率大幅調整。

國際清算銀行的報告稱，由於美國利率上升、美經濟走強，以及政治不確定性較高，美元近期可能會繼續升值。由於美元在貿易計價和國際金融中的主導地位，這可能會對全球經濟產生停滯性通膨效應。停滯型通膨是強勁的通貨膨脹和疲軟的經濟成長綜合的結果，被經濟學家視為一種致命弱點，因為消費者和企業都受到雙方的打擊。

美元走強往往會提升進口價格和通膨預期，進而推高美國以外地區的通膨，特別是在發展中國家。美國走強往往也會推高全球借貸成本，進而收緊金融狀況。國際清算銀行表示，這會議至實際經濟活動，特別是在基本面疲軟、財政狀況脆弱的國家。

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