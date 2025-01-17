晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

BIS警告：關稅推動美元走強 全球恐陷停滯性通膨

2025/01/17 08:56

國際清算銀行警告，川普關稅推動美元持續走強，全球恐陷停滯性通膨。（路透資料照）國際清算銀行警告，川普關稅推動美元持續走強，全球恐陷停滯性通膨。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「央行中的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）警告，如果美國總統當選人川普（Donald Trump）承諾的貿易關稅持續推高美元，全球將出現停滯性通膨。

《路透》報導，國際清算銀行在川普就職的幾天前發佈報告指出，全球經濟正在步上「軟著陸」的軌道，但由於新的挑戰迫在眉睫，不確定性正不斷增加。報告表示，經調查後發現，由於美國經濟強勁成長，加上具有黏性的通膨，可能會限制美國和其他國家降息的幅度，強調「不著陸」的可能性正在上升。

國際清算銀行警告，全球貿易可能面臨更多摩擦和分裂，華府和其他國家之間廣泛的貿易戰，現在已成為現實的風險情境。如果美國最終幾乎不降息，甚至因此提高利率，同時間其他國家卻不得不大幅降息，這可能會導致資本流動和匯率大幅調整。

國際清算銀行的報告稱，由於美國利率上升、美經濟走強，以及政治不確定性較高，美元近期可能會繼續升值。由於美元在貿易計價和國際金融中的主導地位，這可能會對全球經濟產生停滯性通膨效應。停滯型通膨是強勁的通貨膨脹和疲軟的經濟成長綜合的結果，被經濟學家視為一種致命弱點，因為消費者和企業都受到雙方的打擊。

美元走強往往會提升進口價格和通膨預期，進而推高美國以外地區的通膨，特別是在發展中國家。美國走強往往也會推高全球借貸成本，進而收緊金融狀況。國際清算銀行表示，這會議至實際經濟活動，特別是在基本面疲軟、財政狀況脆弱的國家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財