最重近75％！中國對4國聚甲醛展開反傾銷調查 台灣業者稅率曝光

中國商務部對進口自歐盟、美國、台灣和日本的「共聚聚甲醛」發起反傾銷立案調查。 （美聯社檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國商務部16日表示，經過9個月的反傾銷調查，原產於美國、歐盟、日本、台灣的塑膠材料「共聚聚甲醛」存在傾銷情況，中方將以保證金形式課徵臨時關稅，其中美國業者產品稅率74.9%最重，台灣2家大廠稅率最低，並於1月24日生效。

海關數據顯示，去年1月至11月，中國從美國、日北、台灣、德國進口價值約 30億人民幣（約4.09億美元）的商品。

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《路透社》報導，中國商務部聲明，針對共聚聚甲醛（POM Copolymer，polyacetal copolymers）塑料課徵的臨時反傾銷稅稅率從3.8%至74.9不等，取決於不同國家與公司。

根據資料，美國業者的共聚聚甲醛塑料稅率均為74.9%，為全部業者與國家中最終，包括泰科納聚合物公司（Ticona Polymers, Inc.）與其他美國公司。

歐盟部分，塞拉尼斯（Celanese Production Germany GmbH & Co. KG）與其他業者，稅率同為42.0%。

台灣部分，長春集團旗下的寶理塑膠（POLYPLASTICSTAIWANCO.,LTD.）稅率為3.8%、台塑（Formosa Plastics）稅率為4.0%，其餘台灣業者為32.6%；日本的寶理塑料（POLYPLASTICS CO., LTD.）稅率43.7%，旭化成（ASAHI KASEI CORPORATION）33.9%，其餘業者與寶理同為43.7%。

商務部公布的臨時課稅內容顯示，反傾銷稅課徵以保證金形式實施，自本月24日起，進口業者在進口共聚聚甲醛產品時，應以各國與各公司明文規定的稅率，向中國海關提供相應的保證金。

根據中媒《界面新聞》報導，保證金計算方式為：（海關審定的完稅價格x保證金徵收比率）x（1+進口環節增值稅稅率）=保證金金額。

這項為期9個月的調查，在川普上任前幾田公布調查結果。各界預計川普一上任就會對於各國採行強硬的貿易立場，中方從去（2024）年5月啟動這項調查，與美方宣布提高針對中國電動車進口關稅的時間落在同1星期，後來歐盟也跟進美方行動，並針對中國進口的鋼鐵製品啟動貿易調查。

中國商務部說明，共聚聚甲醛塑膠材料以甲醛合成，為熱塑性質樹脂，機械強度高、耐疲勞，可在部分環節取代銅、鋅、錫、鉛等金屬，應用範圍包括汽車零件、電子產品、醫療器材設備、日用品、運動器材、管道、建材等，用途廣泛。

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