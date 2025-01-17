蘋果因1份報告市值蒸發4.79兆！淪2025年7巨頭最大輸家

蘋果因1份報告，週四股價重挫，單日市值蒸發4.79兆。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果是2025年迄今7大科技股中表現最差，在研究機構發佈報告稱，蘋果去年在中國智慧型手機銷售已跌至第3名，落後Vivo和華為，受此報告衝擊，週四蘋果股價重挫逾4%，跌幅創去年8月5日以來最大，市值蒸發1452.64億美元（約新台幣4.79兆元），在股價跌跌不休下，已淪為7巨頭2025年來最大輸家。

蘋果週四股價終場大跌4.04%，收228.26美元，今年來在股價跌跌不休下，不僅股價表現落後7巨頭，進一步觀察其從去年12月高峰至今，股價已下跌近12%。

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CNBC報導， Canalys週四發布報告稱，去年中國銷售的2.84億支手機中，蘋果的出貨量佔15%，但年減了17%。同時，Vivo和華為實現了強勁成長。

蘋果主要供應商台積電週四公佈第1季智慧型手機銷售預測，預計季減近6%，台積電將銷售下降歸因於季節性。

台積電表示，去年第4季人工智慧晶片佔其收入的一半以上，取代了智慧型手機，而智慧型手機一直是其最大的業務。

著名蘋果供應鏈分析師郭明錤撰文稱，他預計2025年上半年iPhone出貨量將年減6%，其中大部分下降發生在第2季。他認為Apple Intelligence（尚未在中國推出的人工智慧系統）並沒有提振iPhone的需求。

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