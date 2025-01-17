2025年有可能會多次降息！聯準會理事華勒曝原因

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）週四（16日）表示，如果通膨如預期放緩，那麼聯準會在2025年可能會多次降息。

《CNBC》報導，華勒在接受採訪時表示，他預計首次降息可能會在今年上半年，之後只要物價和失業率的經濟數據配合，還可能繼續降息。

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華勒說：「只要通膨數據表現良好，或持續朝著這個方向發展，那麼我完全可以預見降息的時間，會比市場當前的預期還要快。」

而被問到降息幅度時，華勒解釋：「這將完全取決於數據。如果我們取得顯著進展，可以多降幾次。」他表示，這可能意味著降息3到4次，而每次降幅為0.25個百分點（1碼），但若經濟數據不如預期，那麼可能只會降2次，甚至只有1次，特別是如果出現嚴重的黏性通膨。

在華勒發表上述言論後，交易員增加了對更激進降息步伐的押注。根據芝商所集團（CME Group）數據，市場預期5月降息的機率上升至約50%，儘管6月降息的可能性更高。此外，市場對今年年底前進行第2次降息的預期也上升至約55%，比華勒發言之前高出約10個百分點。

在去年12月的會議上，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員預計2025年可能會有2次降息。而FOMC下次會議將在1月28日至29日進行，目前市場認為本次會議FOMC將按兵不動。

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