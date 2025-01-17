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去年美國電動車銷售破320萬輛、市佔2成創史高！2家非美廠躋身前5大

2025/01/17 10:27

去年美國電動車銷售突破320萬輛、市佔2成創史高！（資料照）去年美國電動車銷售突破320萬輛、市佔2成創史高！（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車時代來臨，2024年美國電動車銷售首度突破320萬輛，且其市佔更首度達到2成，創史新高，雖然特斯拉穩居電動車市佔龍頭，但市佔跌破5成，且非美廠也正在迎頭趕上，BMW與現代2家也躋身前5大車廠。

Cox Automotive預計2025年電動車銷售再創紀錄，約佔新車銷量的10%。包括混合動力車在內，預計今年售出的每4輛汽車中就有1輛是電動車。

CNBC報導，去年，全電動汽車和混合動力車型的銷量首次達到美國新車和卡車銷量的20%。

汽車數據公司Motor Intelligence報告稱，去年銷售了超過320萬輛電動車，其中190萬輛混合動力汽車（包括插電式車型）和而純電車則佔130萬輛。

數據顯示，採用汽油或柴油內燃機的傳統車款仍佔銷量的大部分，但下降至79.8%，汽車史上首次跌破80%。

在純電動車的銷量部分，特斯拉繼續佔據主導地位，但Cox Automotive 估計其年銷量下降，市佔從2023年的55%降至49%左右。

而緊跟在後則是現代汽車，包括起亞，佔電動車市佔9.3%，第3名則是通用汽車佔8.7%，而福特汽車則以7.5%排名第4，至於BMW則以4.1%躋身前5名。

美國電動車市場競爭激烈，根據考克斯凱利藍皮書追蹤的68款主流電動車車型中，有24款銷量較去年同期成長，17款車型均為全新上市，27款銷售衰退。

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