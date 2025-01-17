科技股回落拖累美股！台積電ADR逆勢飆3.86％

週四美國大型科技股回落，主要股指多下跌。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著大型科技股回落，週四美股主要股指多下跌，結束了連續三天的上漲。道瓊工業指數跌68點、0.16%，那斯達克指數下跌0.89%，標普500指數跌0.21%，費城半導體指數上漲0.18%，台積電ADR勁揚3.86%，收在214.79美元。

綜合外媒報導，週四大型科技股如蘋果下跌逾4%，蘋果在2024年被競爭對手Vivo和華為取代，成為中國最大的智慧型手機銷售商。此外特斯拉股價下挫3.36%，輝達下跌1.92%，Alphabet下跌1.30%。

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經濟數據顯示美國消費者支出依然強勁，勞動力市場也穩固，這給聯準會今年維持緩慢降息提供了空間，股市在小幅上漲和下跌之間搖擺。投資人也關注聯準會理事克里斯多華勒（Christopher Waller）的言論，他表示，由於通膨可能繼續緩解，聯準會可能比預期更早、更快地降息，這有助於推低美國國債殖利率。

道瓊工業指數下跌68.42點或0.16%，收43153.13點。

那斯達克指數下跌172.94點或0.89%，收19338.29點。

S&P 500 指數下跌12.57點或0.21%，收5937.34點。

費城半導體指數上漲9.30點或0.18%，收5162.96點。

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