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生前出售房地來不及移轉 這樣申報遺產稅連補帶罰近千萬

2025/01/17 07:30

中區國稅局表示，生前出售房地但死亡時仍未完成移轉登記，尚未收取的價款應併入遺產申報。（記者鄭琪芳攝）中區國稅局表示，生前出售房地但死亡時仍未完成移轉登記，尚未收取的價款應併入遺產申報。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部中區國稅局表示，被繼承人生前出售房地，但死亡時仍未辦妥產權移轉登記，該房地仍屬被繼承人的遺產，應列入遺產課稅；但因該房地已簽約出售，有移轉登記與買受人的義務，可將同額的房地現值列入被繼承人生前未償的債務，自遺產總額中扣除。另，若有應收未收的出售價款，屬被繼承人的債權，也應併同申報，避免漏報遭處罰。

舉例說明，被繼承人甲君於2021年4月簽約出售A房地，總價約5800萬元，並已收取訂金580萬元，甲君死亡時尚未辦妥產權移轉登記，繼承人乙君申報將A房地按現值申報2300萬元。國稅局查核時發現甲君有580萬元轉帳存入，進而查得甲君生前已簽約出售A房地，因此將未收債權約5200萬元計入遺產總額，及增列未償債務2300萬元，繼承人漏報遺產2900萬元（5200萬-2300萬），遭補稅580萬元，並處0.64倍罰款371萬餘元，連補帶罰共951萬餘元。

中區國稅局表示，被繼承人生前簽約出售的房地，未辦妥移轉登記即死亡，因該筆房地仍在被繼承人名下，屬被繼承人的遺產，應按死亡時公告土地現值及房屋評定標準價格列報遺產，並可將等額的房地現值列報為未償債務扣除額；又因該筆房地已簽約出售，被繼承人死亡時，若有尚未收取的房地價款，屬被繼承人生前得請求買方給付價款的權利，應將該筆未收取價款列為被繼承人的債權，計入遺產總額課徵遺產稅。

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