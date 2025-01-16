金管會將放寬金融機構跨業合作 納入期貨商和保經公司

金管會將開放期貨商和保險經紀人公司，合作推廣他業商品或提供相關服務規範，最快將於今年第1季上路。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕為增進金融機構間跨業行銷效益，金管會將開放期貨商和保險經紀人公司，合作推廣他業商品或提供相關服務規範，最快將於今年第1季上路。

現行金融機構合作推廣規範適用對象為銀行、信用合作社、證券商及保險公司，可跨業合作推介保險商品、國內基金及信用卡，以及銀行業務、保險業務與股務代理代收件。

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期貨公會及保經公會向金管會提出建言，金管會經過評估，決議修正金融機構合作推廣規範。此次修正包含兩大重點：首先是新增期貨商和保經公司為金融機構合作推廣規範適用對象；其次，是擴大合作推廣的服務項目。

在銀行、券商及保險公司可合作推廣項目中，新增「期貨經紀業務或期貨交易輔助業務之開戶」、「期貨經紀相關業務之代收件」，並應由期貨商或期貨交易輔助人所派合格業務員辦理。而保經公司僅限與信託業合作推廣推介保險金信託及代收件。

根據金管會統計，非金控的保經公司計有433家，但因合作推廣對象有其資格門檻，合格的有32家保經公司；安泰和凱基也有銀行轉投資的保經公司，共計有34家保經公司可望受惠。

金管會銀行局副局長林志吉表示，金管會將盡快發布函令，後續金融業公會將配合修訂自律規範，作業期程約1至2個月，最快有望在今年第1季上路。

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