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黃仁勳逛逢甲夜市曝警力不足危機 民眾推擠尖叫聲四起

2025/01/16 21:32

黃仁勳逛逢甲夜市，因人潮太多寸步難行。（記者蔡淑媛攝）黃仁勳逛逢甲夜市，因人潮太多寸步難行。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕輝達執行長黃仁勳今天首度到逢甲夜市逛街，現場擠滿人潮，寸步難行，波及逛街的大人及小孩，黃仁勳甚至一度被貼身保鑣安排躲進路邊店面。黃在夜市路口逗留約50分鐘期間，全程除了黃的保鑣外，僅有夜市保全及單薄警力維持秩序，因人潮不斷推擠，現場尖叫聲四起，險相環生。

黃仁動今天參加矽品精密潭科廠啟用揭幕活動，昨天已傳出他可能逛逢甲夜市，台中市府對外說明有提出邀請，但未獲得回應，直到下午矽品活動結束後仍未確實掌握。結果，黃仁勳預計晚間6點半到達夜市，人未到，人潮已經擠滿夜市路口，僅數名警察維持序。

爭看黃仁勳的人潮擠爆逢甲夜市，場面混亂。（記者蔡淑媛攝）爭看黃仁勳的人潮擠爆逢甲夜市，場面混亂。（記者蔡淑媛攝）

等到黃仁勳到場，逢甲夜市福星、文華路口兩側已經擠滿人，看到黃仁勳下車，眾人更是不顧紅綠燈，穿越馬路、瘋狂擠進黃的身邊，衝撞的人潮，也波及路邊逛街的大人及小孩，小孩被嚇哭，大人也氣憤，大喊不要擠。

黃仁勳原計畫動線要轉進文華路逛夜市，一路逛到逢甲大學前，再乘車離開，但人潮太多，逢甲夜市知名小吃章魚小丸子業者與商圈主委，數度拿著小吃要給黃仁勳，也無法突破人群，夜市安排激旨燒鳥做伴手禮，業者一路推著滿車的伴手禮追著黃仁勳也失敗。

警方在黃仁勳下車後，因大批人潮嚴重影響交通，才開始增加警力，但警力不足，在黃未到場前，現場已有民眾指稱，人潮比柯文哲在前年底逛逢甲夜市還洶湧，最後黃仁勳到場後，已經擠滿數百群眾，不斷外溢到馬路，形成人車爭道，人群又不斷推擠、尖叫，僅靠夜市數名保全與不足警力維持秩序，警哨聲四起，最後黃仁勳在安全考量下，沒逛到夜市，也沒吃到小吃就離開。

為一睹黃仁勳風采，人群在馬路亂竄，相當危險。（記者蔡淑媛攝）為一睹黃仁勳風采，人群在馬路亂竄，相當危險。（記者蔡淑媛攝）

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