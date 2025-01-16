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假消息重創中鋼股價？金管會：操縱股價最重罰5億元

2025/01/16 21:14

中鋼工會質疑有人散布假消息，使近期中鋼股價不斷破底，呼籲金管會進行調查。（資料照）中鋼工會質疑有人散布假消息，使近期中鋼股價不斷破底，呼籲金管會進行調查。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕中鋼工會質疑有人散布假消息，使近期中鋼股價不斷破底，呼籲金管會進行調查。對此，金管會強調，若操縱股價的犯罪所得達1億元以上，將處7年以上有期徒刑，併科2500萬元以上、5億元以下罰金。

中鋼在今年1月13日股價最低來到17.85元，近9年新低。中鋼工會認為，不肖人士為了競選工會理事長，散播假消息，重創中鋼股價，呼籲金管會主動介入調查。金管會今表示，證交所已請中鋼針對相關報導，於1月3日發布重大訊息對外說明。

證期局副局長高晶萍表示，證交所本來就有股市監視制度，無論是哪家公司，如果發現價量變化或投資人交易情況有異，證交所都會依相關規定辦理，此為證交所的權責。

高晶萍說明，依證交法規定，操縱股價可處3年以上、10年以下有期徒刑，併科新台幣1000萬元以上、2億元以下罰金；如果犯罪所得達1億元以上，將加重刑責，處7年以上有期徒刑，併科2500萬元以上、5億元以下罰金。

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