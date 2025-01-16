勤誠看好今年AI成長動能 拼再創佳績

勤誠今日舉行年度尾牙晚宴。圖左為董事長陳美琪、右為執行長陳亞男。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）今晚舉辦尾牙，執行長陳亞男表示，去（2024）年充滿挑戰與機遇，AI伺服器成長，帶動全年營收創新高紀錄，此成就來自全體員工共同努力、辛勤付出，也感謝全球客戶及夥伴的信任與支持；並看好今年AI動能，努力再創佳績。

勤誠2024年營收145.2億元、年增29%，再次刷新歷史紀錄。勤誠也指出，持續耕耘雲端服務提供商（CSP）、系統整合商（SI）、通路客戶等，近年受惠於終端客戶的AI建置資本支出增加，營運屢創佳績。

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展望未來，勤誠指出，今年持續看好AI伺服器成長動能，終端客戶的專案大多也具有延續性，除既有專案穩定出貨外，也持續開發新客戶及設計新專案，同步延伸與CPU、GPU大廠合作，繼續書寫新的榮譽篇章。

今年是勤誠推動「全球製造在地化」布局的關鍵年，年初已快速完成勤鋒NCT廠搬遷作業，新的樹林廠區產能提升可滿足客戶快速打樣需求，年中則預計完成美國 NCT廠建置，可就近滿足美系客戶的打樣需求，提供更即時且快速的前端服務。

勤誠說，後續也將於2026年完成馬來西亞廠的建置，以強化海內外製造基地及全球供應鏈布局。全球製造皆以LCIM低成本智能製造的理念，強化精實拉動製造實力，為全球營運布局打下厚實的基礎。

勤誠董事長陳美琪強調，當AI技術不再是概念，而是具體的應用，將為產業帶來前所未有的機會與挑戰。勤誠能夠在競爭激烈的市場中脫穎而出，關鍵在於團隊的共同努力與永續發展的核心價值。

陳美琪也說，有全球勤誠夥伴的支持與付出，勤誠將繼續以連結共好的心態，朝向更高的營運目標邁進，也將持續擴大ESG的發展，創造勤誠新時代的輝煌。

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