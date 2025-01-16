黃仁勳逛逢甲夜市寸步難行 未嚐一口美食提前離開

黃仁勳逛逢甲夜市，爭看他的人潮太多，最後無奈乘車離開，一口小吃也沒吃到。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕輝達CEO黃仁勳今晚逛逢甲商圈夜市，大約晚間6點40分到達文華路與福星路口的「日船章魚小丸子」，一下車就被現場滿滿人潮包圍，爭相與他合照、簽名，他親切來者不拒，數度要走進預定行程文華路逛夜市，被人潮擠得寸步難行，他多次喊話不要推擠，甚至躲進路邊店面，最後一口小吃也沒吃到，在現場停留50分鐘，乘車離開。

黃仁勳首次到台中，參加矽品精密潭科廠啟用揭幕活動後逛逢甲夜市，消息傳出後不到6點已經湧現大批人潮搶看黃仁勳，警方也到現場維持秩序，愈晚人愈多，現場高達數百人，等到黃仁勳一下車時，大批人潮湧向黃仁勳，寸步難行。

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大批民眾湧進逢甲商圈，爭看黃仁勳。（記者蔡淑媛攝）

黃仁勳為群眾簽名、合照，來者不拒，一簽就是10幾分鐘，現場人潮也愈擠愈多，往外蔓延百公尺，黃仁勳一度試著移動腳步走進夜市，人潮卻不斷推進，不少人被擠到尖叫，相當危險，他只好停下腳步喊話，要大家不要推，他的保全及夜市保全也喊話讓出通道，讓他逛夜市。

由於爭看黃仁勳及拍照的人潮太多，甚至有人出動空拍機搶拍，黃仁勳一度往文華路邁進，預計要逛到逢甲大學，沒走幾公尺，只好退回路口，不敵人潮，還躲進路邊首飾店，最後在保全的護衛下，慢慢移動，搭車離開，全程仍親切與民眾打招呼、握手，讓現場民眾為之瘋狂。

民眾爭相一睹黃仁勳風采，他要大家不要推。（記者蔡淑媛攝）

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