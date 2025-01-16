晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

工研院看CES趨勢 物物AI將帶動台灣顯示器產業

2025/01/16 20:31

工研院舉辦「透視大展系列：CES 2025重點趨勢研討會」。（工研院提供）工研院舉辦「透視大展系列：CES 2025重點趨勢研討會」。（工研院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕被譽為年度全球科技業風向球的美國消費性電子展（CES）上週落幕，工研院今天舉辦「透視大展系列：CES 2025重點趨勢研討會」，由工研院副總暨產科國際所所長林昭憲領軍，帶領產業研究團隊分享第一手展會現場情報，涵蓋智慧顯示及感測技術、AI晶片賦能消費科技、無人機與機器人科技等9大領域。

林昭憲指出，CES已從過去的Consumer Electronics Show，變成Consumer Everything Show，尤其今年在AI的發威下，大會主軸「Dive IN」的精神在各項展示隨處可見，AI全方位潛入，提升人本與永續更美好的生活價值。此外，本年度也首度設立量子專區，並辦理量子論壇，預告量子時代已在不遠處。

工研院指出，AI大量導入邊緣裝置進入爆發階段，終端裝置透過顯示螢幕傳達文字、圖像和影片，成為最直覺和人類溝通的界面，不論是電冰箱、掃地機器人、洗衣機等，都會有較過去更大及更高規格的顯示螢幕，「物物AI」的時代下可望帶動顯示器Every Where的機會。

此外，AI的加持下，消費者在顯示沈浸感的體驗將更進一步提升，特別是電視、AR/VR裝置及汽車智慧座艙上更為明顯。對台灣產業而言，物物AI將帶領台灣顯示器及感測器產業走向一個全新的市場，對於未來以利基型應用產業，將是一個絕佳的發展機會，而如何打入AI應用生態系更是值得關注的課題。

工研院觀察，AI晶片技術正迅速成為消費科技革新的核心推動力，為產品賦予前所未有的智慧化能力，徹底改變使用者的互動體驗。例如，在零售業，智慧無人購物機利用本地AI算力，即可支援自然語言的語音，快速幫助顧客找到需要的產品，提升消費體驗。在健康照護產業上，智慧穿戴設備能即時分析使用者健康數據，並通過智慧終端進行分析，同時保護個人隱私。

機器人也是今年CES一大重點，工研院指出，CES機器人的演化從輝達執行長黃仁勳的開幕演講開始，推出全球首個世界基礎模型Cosmos，以合成資料建立高度擬真的場景，解決機器人訓練需大量學習數據的難題，讓機器人具有空間智慧。

在協作型機器人上，工研院觀察到AI視覺或觸覺結合手臂，讓機器人可更精準作業；多足機器人部分，除了硬體技術的進步（如後空翻），也觀察到各類應用解決方案，如裝配3D掃描和氣體檢測儀，進行自主工業巡檢；在人型機器人上，分離式的上下半身，可配合應用場景靈活切換；而陪伴型機器人，擬真的表情與動作可應用在迎賓、導覽、餐飲服務等應用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財