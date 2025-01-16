工研院看CES趨勢 物物AI將帶動台灣顯示器產業

工研院舉辦「透視大展系列：CES 2025重點趨勢研討會」。（工研院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕被譽為年度全球科技業風向球的美國消費性電子展（CES）上週落幕，工研院今天舉辦「透視大展系列：CES 2025重點趨勢研討會」，由工研院副總暨產科國際所所長林昭憲領軍，帶領產業研究團隊分享第一手展會現場情報，涵蓋智慧顯示及感測技術、AI晶片賦能消費科技、無人機與機器人科技等9大領域。

林昭憲指出，CES已從過去的Consumer Electronics Show，變成Consumer Everything Show，尤其今年在AI的發威下，大會主軸「Dive IN」的精神在各項展示隨處可見，AI全方位潛入，提升人本與永續更美好的生活價值。此外，本年度也首度設立量子專區，並辦理量子論壇，預告量子時代已在不遠處。

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工研院指出，AI大量導入邊緣裝置進入爆發階段，終端裝置透過顯示螢幕傳達文字、圖像和影片，成為最直覺和人類溝通的界面，不論是電冰箱、掃地機器人、洗衣機等，都會有較過去更大及更高規格的顯示螢幕，「物物AI」的時代下可望帶動顯示器Every Where的機會。

此外，AI的加持下，消費者在顯示沈浸感的體驗將更進一步提升，特別是電視、AR/VR裝置及汽車智慧座艙上更為明顯。對台灣產業而言，物物AI將帶領台灣顯示器及感測器產業走向一個全新的市場，對於未來以利基型應用產業，將是一個絕佳的發展機會，而如何打入AI應用生態系更是值得關注的課題。

工研院觀察，AI晶片技術正迅速成為消費科技革新的核心推動力，為產品賦予前所未有的智慧化能力，徹底改變使用者的互動體驗。例如，在零售業，智慧無人購物機利用本地AI算力，即可支援自然語言的語音，快速幫助顧客找到需要的產品，提升消費體驗。在健康照護產業上，智慧穿戴設備能即時分析使用者健康數據，並通過智慧終端進行分析，同時保護個人隱私。

機器人也是今年CES一大重點，工研院指出，CES機器人的演化從輝達執行長黃仁勳的開幕演講開始，推出全球首個世界基礎模型Cosmos，以合成資料建立高度擬真的場景，解決機器人訓練需大量學習數據的難題，讓機器人具有空間智慧。

在協作型機器人上，工研院觀察到AI視覺或觸覺結合手臂，讓機器人可更精準作業；多足機器人部分，除了硬體技術的進步（如後空翻），也觀察到各類應用解決方案，如裝配3D掃描和氣體檢測儀，進行自主工業巡檢；在人型機器人上，分離式的上下半身，可配合應用場景靈活切換；而陪伴型機器人，擬真的表情與動作可應用在迎賓、導覽、餐飲服務等應用。

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