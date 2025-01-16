LINE Pay升格電支有影？董事會今通過籌設子公司

LINE Pay 16日召開董事會，通過將申請子公司業務及子公司籌備處。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕掛牌上市月餘的第三方支付業者LINE Pay（7722）今（16）日召開董事會，通過將申請子公司業務及子公司籌備處，董事會授權董事長依主管機關規定辦理，外界預期此為電支子公司。據了解，LINE Pay2024年線上代理收付日均餘額並未超過20億元，為了有充足的時程規劃，董事會因此提前通過成立電支子公司案。

LINE Pay近期一掃上市初期股價不振的陰霾，在外資、投信的加碼下，短線漲勢強勁。LINE Pay今（16）日以627元收盤，上漲8元，若對比去年底的低點426元，LINE Pay短短13個交易日大漲逾47%，已可用「飆漲」來形容。

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金管會日前表示，今年首季將啟動新一波盤查，鎖定代收付日均餘額達10億元以上、20億元之下的第三方支付業者，進行重點函查，盤查對象有7家，LINE Pay是其中之一。

LINE Pay在上市前的法人說明會中，即表示金管會早自3年前，就開始關注該公司日均餘額是否超過20億元的問題，因此都會在每年的2、3月來函詢問，LINE Pay當時表示，截至去年前10月並未超過20億元。據了解，統計至去年底，LINE Pay全年日均餘額應仍未超過20億元，推估今年仍不需申請電支執照。

不過，LINE Pay董事會仍在今日通過子公司業務申請及籌備處授權案，應是考量若要成立電子支付子公司，必須經過金管會的審核，還需經過辦理公司登記、申請執照等行政流程，並非一時半刻可以完成，因此董事會提前作業，有充裕的時程可進行規劃。

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