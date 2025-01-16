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3奈米良率太低搬救兵 傳三星找台積電代工遭拒

2025/01/16 22:19

三星3奈米良率偏低，傳找上台積電代工Exynos處理器遭回絕。（路透資料照）三星3奈米良率偏低，傳找上台積電代工Exynos處理器遭回絕。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，三星下一代3 奈米 GAA 製程良率面臨挑戰，目前良率只有20%左右，傳出三星原本考慮委託台積電代工Exynos處理器，卻被台積電回絕。爆料人士猜測，台積電不想將製程資訊分享給三星，以致未能達成代工協議。

《Wccftech》報導，三星下一代 3 奈米 GAA 製程良率面臨挑戰，第一代與第二代 3 奈米製程最初設定良率目標為 70%，改良後良率卻只有大約20%，台積電2奈米試產良率則傳出已經達到 60%。

由於三星3奈米GAA製程良率偏低且不穩，韓媒曾謠傳三星Exynos 2500處理器可能首度委外代工，實現台灣製造。報導雖未提到台積電，但除了台積電及三星，沒有其他廠商有最先進製程與設備，也就是台積電可能接手部分三星 Exynos 生產。

爆料人士@Jukanlosreve 近日在社群平台X指出，2024年11月傳出三星考慮委託台積電代工Exynos處理器，最新消息則顯示，台積電已回絕三星提議，Exynos不會交給台積電代工。

被問到台積電拒絕三星的理由時，Jukanlosreve猜測，台積電不想將製程資訊分享給三星，可能是背後原因。

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